La cantante Phoebe Bridgers encontró una forma poco convencional de promocionar su nueva música. Además del estreno del videoclip de Lost Boys, la ganadora del Grammy lanzó un videojuego gratuito para navegador que ya está llamando la atención de sus fans y de la comunidad gamer.

El minijuego puede jugarse directamente desde el sitio oficial de la artista y toma clara inspiración de clásicos del género endless runner, especialmente Temple Run, aunque incorpora elementos propios inspirados en el videoclip de su nuevo sencillo.

Así es el videojuego de Phoebe Bridgers inspirado en Temple Run

En Lost Boys, los jugadores controlan a una versión pixel art de Phoebe Bridgers vestida como un elfo mientras viaja en la parte trasera de una motocicleta, tal como ocurre en el videoclip oficial de la canción.

La mecánica es sencilla y adictiva. Mientras avanzas automáticamente, debes desplazarte de izquierda a derecha para recoger monedas y evitar a los goblins que aparecen en el camino. Si recibes tres golpes, la partida termina y tendrás que comenzar de nuevo.

El juego también incluye otras mecánicas familiares para quienes disfrutan los endless runners:

Saltar obstáculos como árboles caídos.

Deslizarse por debajo de llamas.

Un imán que atrae automáticamente las monedas.

Un potenciador similar a la estrella de Mario Kart, que vuelve invencible al personaje durante unos segundos.

Para aumentar el reto, el título cuenta con una tabla de clasificación mundial, donde los jugadores pueden competir por obtener la puntuación más alta.

Toda la experiencia está acompañada por una versión retro de Lost Boys, adaptada con un estilo de sonido de videojuegos clásicos. Además, quienes disfruten esta versión de la canción pueden descargarla como tono para celular, una función incluida directamente en la página oficial de la cantante.

Los videojuegos se vuelven una nueva forma de promocionar música

Cada vez es más común que músicos y celebridades recurran a los videojuegos para conectar con su audiencia. En el caso de Phoebe Bridgers, el lanzamiento de este minijuego sirve como complemento del videoclip de Lost Boys, donde incluso aparece un personaje jugando el RuneScape clásico, otro guiño dirigido a la comunidad gamer.

Aunque se trata de una producción sencilla, el proyecto demuestra cómo los videojuegos se han convertido en una herramienta cada vez más popular para promocionar lanzamientos musicales y ofrecer experiencias interactivas a los fans.

Y a ti, ¿qué te pareció esta forma de promocionar música? ¿Qué otro juego te gustaría que regresara de forma similar? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos.