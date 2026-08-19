El pasado 18 de agosto de 2026 sucedió algo impensable: Grand Theft Auto VI sufrió otra filtración que reveló muchos detalles inéditos. Aunque los fanáticos están emocionados por ver nuevo material del juego tras meses de silencio, la realidad es que el incidente tiene implicaciones muy graves.

Al respecto, Stop Killing Games, una iniciativa que aboga por la preservación y lucha para evitar que los videojuegos desaparezcan una vez que las compañías deciden retirar el soporte oficial, se pronunció sobre esta situación y mostró su inconformidad. En un extenso comunicado, los responsables de este movimiento arremetieron contra los hackers.

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Stop Killing Games arremete contra la filtración de Grand Theft Auto VI

A inicios de esta semana, el grupo conocido como Cyberleek compartió un par de videos que permitió ver lo que parece ser gameplay de GTA VI. Es imposible verificar la autenticidad del material filtrado, pero todo parece indicar que es completamente real porque Take-Two Interactive ya intenta eliminar el contenido con reclamaciones de derechos de autor.

Naturalmente, los jugadores son más rápidos y constantemente comparten los clips en redes sociales. Al momento de escribir este artículo, Rockstar Games aún no se pronuncia de forma pública sobre este escándalo.

Mientras tanto, Stop Killing Games arremetió contra la filtración masiva de Grand Theft Auto VI. Además, el grupo que apoya la preservación y lucha por los derechos de los consumidores advirtió que el incidente tendrá consecuencias para los desarrolladores del estudio.

“Usar medios ilegales para hacer una declaración es inaceptable para nosotros y no hace nada para proteger nuestro derecho a usar lo que pagamos. No importa qué tan en desacuerdo estemos con las decisiones de la alta dirección en estas compañías: todavía hay miles de desarrolladores que trabajaron duro en este proyecto, y ellos son los que salen más afectados”, se lee en el comunicado de la agrupación.

Los responsables de Stop Killing Games también señalaron que ese tipo de filtraciones son destructivas y no ayudan a nadie; peor aún, señala que esos actos pueden manchar la reputación de iniciativas legitimas y pueden arruinar “nuestras chances de hacer un cambio”.

El comunicado también recuerda que la última persona que filtró contenido de Rockstar Games, allá por 2022, terminó con una orden indefinida de hospitalización. “Esto no es una causa por la que valga la pena arriesgar tu dinero o tu futuro”, afirmó la agrupación.

Stop Killing Games condenó la filtración de Grand Theft Auto VI y arremetió contra los hackers responsables

Hackers de GTA VI venden cripto e intentan ganar dinero con la filtración

Stop Killing Games hace hincapié en que el grupo Cyberleek utiliza la filtración de GTA VI para promocionar y vender una “memecoin”. Y efectivamente, los videos y las imágenes muestran un código QR, mientras que el material aparece junto a enlaces de donaciones y compra de criptomonedas.

“No envíes tu dinero a esa gente, no importa cuánta simpatía sientas por sus acciones. Eso es ilegal y, francamente, sentimos lástima por todos en Rockstar Games, que en este momento tienen que pasar por esa ordalía de nuevo”, comentó la agrupación que aboga por los derechos de los jugadores.

Por supuesto, resulta contradictorio que Cyberleek intente ganar dinero con la filtración, sobre todo al recordar que publicó un manifiesto y advirtió que atacará a los publishers que no acataran sus señalamientos. Muchos vieron estas medidas como un intento de enviar un mensaje y proteger a los consumidores de las grandes corporaciones.

El texto, ahora eliminado, incluía 3 mandamientos: no vender reservas digitales, no bloquear contenido mediante DLC y no retirar el soporte a los juegos. El grupo de hackers amenazó con tomar represalias si se incumplían dichos puntos. Pero claro, parece que el verdadero propósito del ataque es vender simples criptomonedas.

Aún está por verse si Rockstar Games se pronuncia sobre toda esta situación. Durante la mañana del miércoles de 19 de agosto de 2026, se filtró un tercer video que permitió ver incluso más del juego.

Stop Killing Games no es el único que está en contra de la filtración. El famoso streamer y exjugador profesional Félix Lengye, mejor conocido en Internet como xQc, criticó esta situación y afirmó que las personas que vean los videos no son verdaderos gamers.

Filtradores de Grand Theft Auto VI venden criptomonedas, a pesar de asegurar que luchan por los derechos de los jugadores

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Stop Killing Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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