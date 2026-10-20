PlayStation Plus ha podido competir contra otros servicios de suscripción gracias a su atractivo catálogo de juegos. Sin embargo, la plataforma de Sony tendrá uno de sus peores meses en noviembre, pues perderá algunos de los mejores juegos de la historia y más atractivos títulos.

PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) se han convertido en los planes favoritos de muchos usuarios de PS5 y PS4, pues permiten disfrutar desde grandes producciones AAA hasta interesantes juegos independientes. Desafortunadamente, estas suscripciones se quedarán sin 10 juegos muy pronto y su catálogo perderá bastante valor.

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PlayStation Plus se quedará sin juegazos de Rockstar y más títulos en noviembre

A pesar de sus precios accesibles, los servicios de suscripción tienen una gran desventaja: su contenido cambia constantemente y no siempre tenemos el tiempo suficiente para disfrutarlo como se debe. Muestra de ello es que PlayStation Plus perderá muy pronto 10 juegos muy llamativos, incluyendo obras maestras de Rockstar Games.

Como te comentamos anteriormente, el servicio de Sony tendrá bajas muy importantes el próximo mes. Una de las más destacadas es Grand Theft Auto V, aclamado título que muy pronto tendrá un sucesor; sin embargo, es un hecho que su salida de PlayStation Plus decepcionará a bastantes suscriptores.

Hay otra mala noticia para los fanáticos de Rockstar Games, pues Red Dead Redemption 2 también dejará de estar disponible en el catálogo de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Esto significa que el servicio de suscripción perderá 2 de los mejores juegos de la historia, que tienen una calificación de 97 en Metacritic.

Por si fuera poco, PlayStation Plus también se quedará sin otros títulos de renombre. Los entusiastas del deporte extrañarán Football Manager 26, mientras que los fans de la escena indie tienen pocos días para disfrutar juegos como The Talos Principle 2 y Monster Boy and the Cursed Kingdom.

Por último, vale la pena darle un vistazo a títulos como Earth Defence Force 4.1: The Shadow of New Despair, Rock of Ages 3: Make & Break y Yet Another Zombie Defense HD. Abajo está la lista completa de juegos que abandonarán PlayStation Plus el próximo 17 de noviembre:

Red Dead Redemption 2

Football Manager 26

Grand Theft Auto V

The Talos Principle 2

Cricket 24

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Rock of Ages 3: Make & Break

Earth Defence Force 4.1: The Shadow of New Despair

Rapala Pro Series

Yet Another Zombie Defense HD

PlayStation perderá muy pronto 2 de los mejores juegos de su catálogo: GTA V y Red Dead Redemption 2

Atractivos juegos llegarán hoy a PS Plus

Por fortuna, no todas son malas noticias, pues títulos bastante llamativos llegarán hoy a PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). En caso de que no lo recuerdes, Sony anunció hace poco que Horizon Forbidden West se podrá disfrutar sin costo adicional con una suscripción.

Además, títulos de la talla de Mafia: The Old Country, Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition y el clásico Dino Crisis 2 también se podrán disfrutar sin costo adicional en PS5 y PS4 gracias al servicio.

Por si fuera poco, el shooter Mycopunk debutará directamente en PlayStation Plus como el estreno de día 1 de este mes. Adicionalmente, Sony está regalando varias recompensas de Halloween a los usuarios de su servicio de suscripción.

Horizon Forbidden West y más juegazos llegan hoy al catálogo de PS Plus

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