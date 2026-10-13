A pesar de los aumentos de precio y otros cambios, PlayStation Plus permanece como una muy buena opción para acceder a una gran cantidad de juegos de PS4 y PS5 a un costo relativamente bajo; sin embargo, el catálogo rotativo estaría por sufrir una de las bajas más importantes del año en noviembre.

Según los informes de la comunidad, el servicio de suscripción le dirá adiós a un popular juego AAA con calificaciones casi perfectas. La entrega en cuestión pertenece a una de las franquicias más exitosas y populares de la industria, así que su salida de la colección representará un duro golpe para los jugadores.

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Grand Theft Auto V dejaría de estar disponible sin costo extra en PS Plus

El videojuego al que nos referimos es, nada más y nada menos, que Grand Theft Auto V. No exageramos al decir que es uno de los títulos más importantes de la actualidad, pues en este momento ya acumula más de 200 millones de unidades vendidas entre todas las plataformas. Y sí, también presume una puntuación casi perfecta de 97 en Metacritic.

Si bien es fácil asumir que la mayoría de los jugadores de PS4 y PS5 ya compraron el juego de Rockstar Games, la realidad es que muchos aún lo disfrutan sin costo extra a través de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). En ese sentido, el sandbox ya se convirtió en un recurrente del servicio de Sony.

Tras dejar de estar disponible en el programa de paga por un par de meses, GTA V regresó a PlayStation Plus en noviembre de 2025. Tristemente, y quizás como era de esperar, todo parece indicar que volverá a abandonar el catálogo rotativo en pocas semanas.

De acuerdo con los reportes de la comunidad, PlayStation empezó a mostrar un mensaje en la PS Store con el que invita a los jugadores a suscribirse al servicio para disfrutar Grand Theft Auto V antes del estreno oficial de GTA VI, posiblemente el lanzamiento más importante de la década.

El texto señala que el videojuego de Rockstar Games, que debutó originalmente en 2013, dejará de estar disponible en el catálogo de los niveles más caros de PS Plus a partir del 17 de noviembre de 2026. En efecto, el juego abandonará la librería del servicio exactamente 2 días antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

“Si cuentas los días para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI en PS5 el 19 de noviembre, ¿por qué no aprovechar para visitar Los Santos? Grand Theft Auto V está disponible en el Catálogo de Juegos para los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium, pero solo hasta el 17 de noviembre”, se lee en el mensaje.

El texto también incluye una opción para reservar la secuela en PlayStation 5, así que es evidente que tanto Sony como Rockstar Games quieren que los jugadores adquieran la segunda entrega.

Aún falta que PlayStation comparta la lista completa de los juegos que abandonarán su programa de paga el próximo mes; sin embargo, la salida de GTA V tiene todo el recordar que se unió al servicio hace un año. Se desconoce si regresará en 2027 o más allá, especialmente al considerar que la secuela ya estará disponible para ese punto.

GTA V abandonará el catálogo de PS Plus el 17 de noviembre de 2026

¿GTA VI llegará a PS Plus?

Como dijimos, Grand Theft Auto V se convirtió en un recurrente del servicio de Sony, pues en la última década se unió al catálogo en un par de ocasiones. Con esto en mente, es inevitable preguntarse si la secuela seguirá el mismo patrón y llegará eventualmente a PlayStation Plus o XBOX Game Pass.

Karl Slatoff, presidente de Take-Two Interactive, dijo en 2025 durante una reunión con los inversionistas que la compañía está dispuesta a apoyar las plataformas de suscripción, siempre y cuando tenga sentido para su negocio. En ese sentido, recuerda que no suelen ofrecer sus nuevos juegos a través de dichos servicios.

“Ocasionalmente, incluimos nuestros títulos en algunos servicios de suscripción. Son excelentes socios para nosotros, y en muchos casos son excelentes. No lo haríamos a menos que fuera un buen acuerdo económico, y las plataformas tampoco lo harían”, comentó Slatoff en aquel entonces.

Por ahora, parece casi imposible que GTA VI esté disponible pronto a través de PlayStation Plus y XBOX Game Pass.

Con respecto al futuro inmediato de PS Plus, se espera que Sony anuncie todos los juegos que abandonarán el catálogo durante noviembre el próximo 20 de octubre de 2026. Próximamente también se revelarán los títulos que se incorporarán al servicio durante el siguiente mes.

Grand Theft Auto V abandonará el catálogo de PlayStation Plus sólo 2 días antes del lanzamiento oficial de GTA VI en PS5

Pero cuéntanos, ¿aún juegas GTA V en el programa de paga? Déjanos leerte en los comentarios.

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