La recta final de 2026 ya inició y Sony quiere que PlayStation Plus tenga un excelente cierre de año. Por ello, durante octubre ofrecerá sin costo adicional excelentes juegos a los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Como ya es costumbre, la compañía reveló los nuevos títulos que se sumarán a su servicio de suscripción por medio del blog oficial de PlayStation.

La compañía dio a sus jugadores varias razones para renovar su plan al servicio, pues ofrecerá “gratis”, una aclamado exclusivo, un juegazo de 2025, nuevos clásicos y un esperado estreno de día 1. Además, habrá varios regalos para celebrar la temporada de Halloween.

Video relacionado: El nuevo PlayStation Plus - ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

¿Qué juegos recibirá PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) en octubre de 2026?

PlayStation Plus ha podido competir con otros populares servicios, como XBOX Game Pass, gracias a su enorme catálogo de juegos. Mes con mes, Sony agrega una gran variedad de títulos a los diversos planes de suscripción, así que los usuarios de PS5 y PS4 siempre tienen algo nuevo que jugar. Octubre no será la excepción, pues el servicio recibirá muy pronto novedades muy interesantes.

A partir del próximo 20 de octubre, los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium (Deluxe) tendrán acceso sin costo adicional a Horizon Forbidden West, secuela de Guerrilla Games que recibió elogios por parte de la prensa y los jugadores. El título estará disponible para ambas consolas de Sony, así que muchos más jugadores podrán conocer la continuación de la aventura de Aloy.

El servicio también recibirá uno de los juegos más destacados del año pasado. Nos referimos a Mafia: The Old Country, que narra los orígenes del grupo criminal mediante la historia de un joven Enzo Favara. Además, octubre sorprenderá a los usuarios de PlayStation Plus con Mycopunk, estreno de día 1 que tuvo excelentes reseñas en PC.

Para celebrar la próxima llegada de Halloween, el servicio también ofrecerá acceso a Poppy Playtime: Chapter 2 y Dino Crisis 2, título clásico de Capcom que por fin se sumará al catálogo de juegos para los suscriptores Premium (Deluxe).

Adicionalmente, los fans de los RPG podrán disfrutar Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition y los amantes de los simuladores tendrán acceso al divertido RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Abajo está la lista completa de juegos de octubre para PlayStation Plus:

Mafia: The Old Country (PS5)

Horizon Forbidden West (PS5 y PS4)

Mycopunk (PS5)

Poppy Playtime: Chapter 2 (PS5 y PS4)

The Midnight Walk (PS5)

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition (PS5 y PS4)

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game (PS5)

Dino Crisis 2 (PS5 y PS4)

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (PS5 y PS4)

Horizon Forbidden West y más juegazos llegarán pronto a PlayStation Plus

Habrá nuevos regalos de Halloween para los usuarios de PS Plus

A finales de septiembre, PlayStation anunció varios regalos para consentir a sus jugadores por la llegada de Halloween. Por si no lo recuerdas, obsequió paquetes temáticos para Call of Duty, Hunt: Showdown 1896 y Overwatch 2. En su más reciente publicación, la compañía anunció más recompensas que estarán disponibles para los usuarios de PlayStation Plus el próximo 20 de octubre.

La primera de ellas es el Vibrant Halloween Skin Pack para World War Z. Ofrece 5 armas temáticas y algunos cosméticos especiales de Halloween. Además, también regalará el Tunnels of Terror Pack para Back 4 Blood.

Por último, reveló un paquete de recompensas de Halloween para Dead by Daylight. La comunidad del juego deberá completar un desafío para poder desbloquearlo: jugar 10 millones de partidas del 20 al 26 de octubre. Si lo consiguen, los usuarios de PlayStation Plus podrán conseguir el amuleto Buccaneer Buds, con el sobreviviente Jeff Johansen y su perro disfrazados con trajes de pirata.

PS Plus ofrecerá varias recompensas gratuitas por la llegada de Halloween

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: El oscuro secreto de los servicios de videojuegos

Fuente