Uno de los problemas con los que los jugadores tienen que lidiar en los últimos años es la subida de precios en el gaming. Consolas más caras, juegos más caros y, por supuesto, servicios de suscripción que no dejan de subir de precio. Lamentablemente, esto no se detiene y hace unos momentos Sony anunció una nueva subida de precio para su servicio PlayStation Plus. Sin embargo, hay algunas particularidades que lo hacen menos desastroso.

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PlayStation Plus subirá de precio, pero no para todos los usuarios ¿Cuándo se volverá más caro?

Por medio de una publicación en sus cuentas de redes sociales, PlayStation anunció un nuevo aumento de precio para PlayStation Plus, su servicio en línea. Sony señaló que esto se debe a las condiciones actuales del mercado.

De acuerdo con la compañía japonesa, PlayStation Plus será más caro a partir del próximo 20 de mayo, o sea en un par de días. Según la información oficial, este aumento solo aplicará para los nuevos suscriptores, de manera que aquellos que ya cuentan con una suscripción activa no verán cambio alguno en el precio que pagan por mes, trimestre o año.

Asimismo, la publicación señala que este aumento aplicará en algunas regiones, no en la totalidad del mercado que cubre la marca. Al respecto, la referencia a monedas como el dólar, el euro y la libra esterlina anticipa que el servicio será más caro en América, Europa y Reino Unido.

Por otra parte, PlayStation no especificó si la subida de precio aplica para todos sus planes. Sin embargo, los costos que muestra en la publicación oficial se refieren, de inicio, al nivel Essential, que funciona como la entrada básica para los nuevos suscriptores.

Al respecto, los precios quedarán de la siguiente forma a partir del 20 de mayo:

PlayStation Plus Essential

$10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP – Mensual

$27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP – Trimestral

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

¿PS Plus subirá de precio en México y Latinoamérica?

La publicación de PlayStation es breve y sin detalles específicos respecto a los mercados en los que aplicará el aumento de precio de PlayStation Plus.

En el caso de México, los precios del nivel Essential en el momento de redactar esta nota son:

$7.99 dólares – Mensual

$20.99 dólares – Trimestral

En dado caso, estos precios se mantendrán para los usuarios del servicio que tienen una cuenta activa. No habrá cambios en el costo que se factura cada periodo. Si el aumento aplica también en nuestro país, significa que los nuevos precios de $10.99 dólares por mes y $27.99 dólares por trimestre aplicarán para quienes se suscriban a partir del próximo 20 de mayo.

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