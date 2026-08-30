A estas alturas para nadie es un secreto que uno de los objetivos de The Pokémon Company es expandir sus franquicias de diferentes formas. Eso pasó desde el inicio con la evolución del juego en un anime y un TCG; sin embargo, la compañía ya piensa en el futuro. De hecho, recientemente se reveló que su plan es llegar a más dispositivos como lentes y relojes inteligentes.

Durante el panel Producing Pokémon: A Conversation with Mr. Ishihara, realizado en PokémonXP 2026 en San Francisco, Tsunekazu Ishihara, presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, habló sobre cómo la franquicia ha tenido que adaptarse a los grandes cambios tecnológicos de las últimas décadas.

Ishihara recordó que Pokémon ya ha experimentado con diferentes accesorios para complementar sus juegos. Sin embargo, la llegada de los smartphones abrió nuevas posibilidades y ahora la compañía está mirando hacia otra dirección.

PokéPark KANTO se inaugurará el 5 de febrero de 2026 (imagen: The Pokémon Company)

The Pokémon Company quiere llevar Pokémon a relojes, lentes y anillos

Ishihara habló sobre algunos de los accesorios que Pokémon ha utilizado en el pasado, como Pokéwalker y Pokémon GO Plus, dispositivos que permitían llevar parte de la experiencia de Pokémon fuera de las consolas.

El directivo considera que ahora existe una nueva oportunidad gracias al crecimiento de los dispositivos inteligentes.

“En el pasado, estos dispositivos o accesorios complementarios, como el Pokéwalker y Pokémon GO Plus, eran como pequeñas armas secretas que podías sacar de tu bolsillo y utilizar para hacer algo realmente divertido. Pero hoy estaba pensando que, de cara al futuro, uno de nuestros retos podría ser descubrir cómo podemos integrar todavía más Pokémon con algunas de las tecnologías wearables, como los relojes inteligentes, los lentes inteligentes o incluso los anillos inteligentes, por ejemplo”, explicó.

La declaración es bastante interesante porque Ishihara no se limitó a hablar de smartphones. El presidente de The Pokémon Company mencionó específicamente relojes, lentes y anillos inteligentes como posibles plataformas para llevar la franquicia a nuevas experiencias.

Eso sí, hay que tomarlo con calma y no ver esto como un anuncio. Después de todo, no se anunció ningún nuevo dispositivo de Pokémon, ni tampoco se confirmó que alguno de estos productos esté actualmente en desarrollo. Por ahora, se trata de una idea que Ishihara considera como uno de los retos que la compañía podría explorar en el futuro.

Pokémon ya sabe cómo convertir la tecnología en un juego

La idea tampoco llega de la nada. Pokémon lleva años experimentando con dispositivos que permiten interactuar con la franquicia de formas diferentes.

Uno de los ejemplos más recordados es el Pokéwalker, accesorio que acompañó a Pokémon HeartGold y SoulSilver y que permitía llevar Pokémon contigo mientras caminabas.

Más recientemente, Pokémon GO Plus permitió a los jugadores interactuar con Pokémon GO sin tener que sacar constantemente el teléfono. Y la compañía continúa explorando este concepto. Pokémon Sleep, por ejemplo, convirtió algo tan cotidiano como dormir en una mecánica de juego, utilizando los datos del sueño para crear una experiencia relacionada con la franquicia.

No sólo eso, recientemente Pokémon colaboró con la marca Garmin para llevar contenido de los monstruos de bolsillo a sus smartwatches por medio de una colaboración con Pokémon Sleep. Por si fuera poco, recientemente se presentó el Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep, demostrando que la idea de conectar Pokémon con dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria sigue evolucionando. Así pues, queda claro que el futuro de Pokémon va más allá de los videojuegos y un popular TCG.

Ishihara quiere que Pokémon siga sorprendiendo a los jugadores

El presidente de The Pokémon Company también dejó claro que su interés va más allá de simplemente adaptar la franquicia a nuevos dispositivos.

Ishihara, quien además fue fundador y anteriormente director ejecutivo de Creatures Inc., explicó que siempre ha tenido una gran pasión por los dispositivos portátiles y los juguetes.

Por ello, espera que las personas encargadas de Pokémon continúen buscando nuevas formas de jugar y crear experiencias capaces de sorprender a los jugadores durante muchos años.

“Realmente espero que Pokémon y las personas que están a cargo de la franquicia sigan creando formas de jugar completamente nuevas que entusiasmen a la gente. Y también espero que la humanidad, en general, siga disfrutando de esas experiencias. Incluso quizá durante tres o cuatro generaciones en el futuro.”

Por ahora, no sabemos si algún día veremos un Pokémon Smart Ring o unos Pokémon Smart Glasses, pero las declaraciones de Ishihara dejan algo bastante claro: The Pokémon Company no quiere quedarse únicamente con las formas tradicionales de jugar y busca integrarse en nuestra vida diaria de un montón de maneras.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿De qué formas te imaginas ver Pokémon en tu vida diaria? Cuéntanos en los comentarios.

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