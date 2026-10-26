Si algo ha quedado claro en los 30 años de historia de Pokémon es que los monstruos de bolsillo pueden ser cualquier cosa. No, no me refiero a que podamos tener uno que sea un ratón eléctrico y otro las llaves de un viejo departamento parisino. Más bien, tiene una increíble versatilidad que le permite adaptarse a diferentes medios y formas de entretenimiento: videojuegos, anime, juegos de cartas y hasta conciertos.

No es como que esto sea una sorpresa. Con colaboraciones con artistas como Post Malone y Katy Perry, Pokémon ha demostrado su capacidad de combinar su mundo con experiencias musicales. Dicho esto, ninguna había alcanzado un nivel tan alto como la de Marshmello y Alison Wonderland, quienes fusionaron su música con el mundo Pokémon en un show lleno de creatividad y momentos memorables.

Alison Wonderland, un acto inicial protagonista

En lo personal, la gran sorpresa de la noche fue el show de Alison Wonderland previo al concierto de Marshmello. Los actos iniciales son un arma de doble filo, puesto que para el artista son una oportunidad de conquistar a un nuevo público, pero la realidad es que los asistentes no siempre están dispuestos a escuchar.

No obstante, Alison Wonderland aprovechó al máximo la oportunidad para dar un show a la altura. No sólo mostrando su talento, sino demostrando que era capaz de rendir un homenaje a la música de Pokémon usándolo dentro de sus mezclas. Primero utilizando los riffs del opening de Pokémon como un pequeño teaser de un emocionante momento y después con lo que fue lo más icónico de su actuación: una remezcla del tema de Lavander Town.

Puedes escuchar un pedacito de esto a continuación:

wow alison wonderland rly remixed the lavender town theme song and dropped it tonight at the pokemon night out rave in LA @awonderland pic.twitter.com/71feX87fDM — Brownies & Lemonade🍫🍋 (@TeamBandL) October 25, 2026

Todo el espectáculo estuvo acompañado de diferentes visuales sencillas, pero con un inmenso amor por la serie. Por ejemplo, al inicio hubo un conteo con algunas de las criaturas más importantes. No fue un Pokérap ni nada por el estilo, pero había algo de esa energía en el visual que pasó por Bulbasaur, Squirtle, Charmander y criaturas hasta Mimikyu.

Visuales, batallas y emociones con Marshmello

El acto estrella de Pokémon Night Out fue el de Marshmello. Al ser un DJ de mucho mayor perfil, él optó por un show de EDM en un formato musical mucho más tradicional, reproduciendo algunas de sus canciones y mezclas más exitosas e incluso algunas pistas que llevaba un rato sin tocar.

Dicho esto, que el formato musical fuera similar a otros shows de Marshmello no quiere decir que sólo fuera un concierto más. De hecho, hubo una increíble producción que sirvió para traer un poco de la magia de Pokémon al mundo real.

El show presentó pantallas gigantescas que dejaban un pequeño hueco para que Marshmello ejecutara la música. Esto creó una experiencia inmersiva que puso al DJ en medio de diferentes momentos y lugares Pokémon, como una mansión embrujada conquistada por Gastly, Haunter y Gengar, un campo gélido donde se enfrentaron Lucario y Greninja o un bosque nocturno repleto de Pikachu.

Si bien muchas de las animaciones sólo existían, hubo momentos donde la creatividad se dejó volar para entregar momentos épicos. La legendaria batalla entre Groundon y Kyogre, uno de los momentos más emblemáticos de la franquicia, fue parte de las animaciones, acompañado de un show de luces que vestía las pantallas con tonos rubí y zafiro. Lo único que faltó fue ver a Rayquaza caer de los cielos para detener a este par y su destrucción, pero fue una batalla épica.

Enfrentamiento entre Groudon y Kyogre durante la actuación de Marshmello esta pasada noche.



Forma parte del evento de Noche Electrizante (Night Out) por el 30.º aniversario de Pokémon pic.twitter.com/Q9APm49WHj — WikiDex - La enciclopedia Pokémon (@WikiDexOficial) October 25, 2026

Cerca del final del evento, mientras sonaba Shockwave, Mewtwo invadió las pantallas para observar detenidamente a Marshmello. Instantes después, utilizó sus poderes psíquicos para elevar al DJ, quien desapareció del escenario y quedó flotando en la pantalla por unos instantes. Un momento repleto de creatividad y espectáculo, el cual fue capaz de hacernos sentir como si el mundo Pokémon fuera real, aunque fuera por un instante.

Aparición de Mewtwo durante la canción Shockwave de Marshmello en el evento de Noche Electrizante (Night Out) de esta pasada noche pic.twitter.com/vSxXx73TJb — WikiDex - La enciclopedia Pokémon (@WikiDexOficial) October 25, 2026

Está por verse si The Pokémon Company International tiene la intención de volver a hacer algo así, pero viendo el éxito que tuvo, imagino que es cuestión de tiempo para que veamos otra colaboración musical de Pokémon. ¿Será en el 35.° aniversario de la serie? Seguramente.

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