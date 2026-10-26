XBOX Game Pass aún es una buena opción para acceder a una gran cantidad de juegos a un precio relativamente accesible. Por suerte, los fanáticos de un país tendrán otra alternativa para contratar el programa de Microsoft sin costo extra.

En la actualidad, hay muchos servicios de suscripción, por lo que contratarlos todos pueden traducirse en un gasto mensual bastante considerable. Es por eso que es muy importante explorar todas las alternativas disponibles para comprar la mayor cantidad de programas de paga al costo más económico.

Con esto en mente, sospechamos que los jugadores estarán felices de saber que muy pronto podrán contratar XBOX Game Pass Premium o XBOX Game Pass Ultimate sin cargo adicional directamente desde un plan de telefonía móvil.

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XBOX Game Pass se incluirá en el nuevo plan flexible de T-Mobile

A través de un comunicado, T-Mobile, una de las compañías de telecomunicaciones con mayor presencia en el mundo, anunció el lanzamiento de T-Mix, una nueva oferta que permitirá a los clientes seleccionar los servicios de suscripción y programas de paga que desean incluir en su plan de telefonía móvil.

El estreno tendrá lugar hasta noviembre de 2026, pero ya se compartieron los primeros detalles de esta nueva iniciativa. Quizás lo más interesante es que, entre las opciones disponibles, encontramos planes de XBOX Game Pass, lo que permitirá a los usuarios acceder a una gran biblioteca de juegos en consolas XBOX, PC, Smart TV y otros dispositivos compatibles.

De acuerdo con la información oficial, el nuevo plan flexible T-Mix de T-Mobile se dividirá en 3 tiers principales: Standard, More y Loaded. Los clientes podrán conseguir múltiples suscripciones y otros beneficios de streaming sin cargo extra en función del nivel que contraten.

Y sí, hay algunos servicios que cuestan múltiples “picks”. Una membresía de XBOX Game Pass Premium requiere 2 selecciones, mientras que una suscripción de XBOX Game Pass Ultimate necesita un total de 3 picks.

Para una sola línea de telefonía móvil, el plan T-Mix Stantard comienzan desde $55 USD al mes e incluyan una selección; el plan T-Mix More cuesta un mínimo de $75 USD y permite elegir entre 2 picks; y el nivel T-Mix Loaded se ofrece a cambio de $95 USD mensuales y otorga un total de 3 selecciones.

Esto quiere decir que es necesario contratar mínimo el plan T-Mix More para conseguir una membresía de XBOX Game Pass Premium. Y si deseamos obtener como recompensa una suscripción a XBOX Game Pass Ultimate, será necesario pagar el nivel T-Mix Loaded.

Las personas podrán cambiar sus preferencias cada 3 meses, con un total de 4 modificaciones al año. Es una buena opción para quienes desean intercambiar los servicios en lugar de comprometerse a recibir las mismas recompensas.

XBOX Game Pass Premium y XBOX Game Pass Ultimate podrán elegirse como beneficios adicionales en los planes T-Mix de T-Mobile

Además de XBOX Game Pass, los usuarios que contraten alguno de los planes de T-Mix de T-Mobile podrán elegir entre Apple TV, Paramount+, Hulu, YouTube Premium, Google Gemini, Netflix, Apple Music, ESPN, etcétera.

Hay una mala noticia, esta iniciativa sólo estará disponible en Estados Unidos. Si bien T-Mobile sí opera en México y otros territorios, se desconoce si la compañía tiene la intención de lanzar sus niveles T-Mix en nuestro país.

XBOX Game Pass podría cambiar para siempre con un nuevo plan personalizado

El momento del anuncio de este nuevo programa de telefonía móvil resulta bastante irónico, pues llega tan sólo un par de días después de que surgieran rumores que afirman que Microsoft podría adoptar una idea similar para su servicio de suscripción enfocado en videojuegos.

De acuerdo con un reporte reciente que recopila los comentarios de supuestas fuentes familiarizadas con los planes de la compañía, Asha Sharma y su equipo preparan una renovación total para XBOX Game Pass. Entre las novedades, se encuentra el lanzamiento de un plan personalizado.

Según el informe, los jugadores podrán elegir “a la carta” las funciones y características que quieren que se incluyan en su membresía mensual. Esto significa que los usuarios tendrán un mayor margen para enfocarse en los beneficios que sólo son su interés, en lugar de tener que pagar un plan fijo de mayor costo.

Si bien Microsoft aún no hace oficial los cambios a XBOX Game Pass, recordemos que Asha Sharma ya sugirió que el servicio experimentará ajustes significativos en 2027 y más allá.

Clientes que contraten un plan de T-Mix podrán elegir una membresía mensual de XBOX Game Pass

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de la iniciativa de T-Mobile? ¿Te gustaría que algo así llegue a México? Déjanos leerte en los comentarios.

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