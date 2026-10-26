Uno de los regresos que los jugadores agradecen y celebran es el de Silent Hill. La franquicia de horror psicológico de Konami ha lanzado un juego por año desde 2024 y actualmente tiene 3 entregas nuevas y 1 remake.

Estos lanzamientos tienen lugar después de muchos años de silencio provocados por los tropiezos de la franquicia después de las obras de Team Silent.

Esta vez, Konami aprendió de los errores y recientemente uno de los creativos que trabajó con la saga reveló la decisión radical que tomó la compañía japonesa para evitar los errores de hace 20 años y garantizar que haya originalidad y creatividad.

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Konami mantiene en estricto secreto cada proyecto de Silent Hill y ni siquiera los creativos saben en qué trabajan sus colegas

Durante su participación en MCM London Comic Con (vía VGC), Jon McKellan, fundador de Screen Burn y director de Silent Hill: Townfall, habló sobre el actual manejo de la franquicia por parte de Konami.

El creativo reveló que la compañía japonesa mantiene en estricto secreto cada proyecto de forma interna. Esto significa que cada estudio que trabaja en un juego de la saga de horror no sabe sobre los proyectos de sus similares.

Al respecto, el director de Townfall mencionó que Motoi Okamoto, actual responsable de la franquicia, decidió que cada proyecto se mantuviera en secreto para garantizar la creatividad, la innovación y la originalidad, evitando que haya elementos que se repitan en los juegos.

La discreción es tal, que el creativo japonés solo sugiere a los estudios que cambien algún diseño, mecánica o detalle en particular, pero no les dice que es porque otro estudio trabaja en algo similar y lo hizo antes que ellos:

“Okamoto-san, que es el productor de la serie, estaba muy interesado en que los proyectos no se influyeran entre sí y no comprometiera demasiado. El entendimiento, creo, era que él y su equipo revisarían todo lo que hacen los estudios, y si veían algo en lo que, ya sabes, algo que hacíamos quizá se parecía demasiado a otra cosa, intervendrían y dirían ‘quizá quieras corregir el rumbo’.

No necesariamente nos dirían qué era, pero simplemente dirían ‘hay alguien que está haciendo algo parecido, así que quizá lo mejor sería desviarnos de esa dirección".

Konami no quiere que Silent Hill cometa los errores del pasado

Hace 20 años y tras el lanzamiento de Silent Hill 4: The Room, Konami delegó la franquicia a distintos estudios pues el Team Silent se separó.

Si bien esto aseguró cierta cadencia de lanzamientos, las perspectivas particulares de cada estudio y la experimentación no estuvieron a la altura de la saga en varios casos. Esto coincidió con la debacle del Survival Horror clásico que tuvo lugar en aquellos años.

Ahora que Silent Hill está de vuelta, Konami, a través de Motoi Okamoto, quiere evitar tropiezos y aunque el plan es lanzar un juego por año, parece que hay mucha responsabilidad para mantener un estándar de calidad, además de garantizar la libertad creativa:

“Nos mantuvieron un poco a oscuras, lo cual fue emocionante pues era como ser un fan y no poder ver demasiado detrás de la cortina. Vimos Silent Hill f un par de meses antes de que saliera, y hay una diferencia tan grande con Townfall en cuanto a experiencia y ambientación, que no hubo un riesgo real.

Pero nos mantuvieron un poco en la oscuridad, aunque de una forma buena, de una forma que no parecía que tuviéramos que seguir un plan mayor. No era como una fase de Marvel de ‘conoce tu espacio y quédate dentro de él’, podíamos ser libres mientras trabajábamos".

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