Street Fighter se unió a la cada vez más extensa lista de adaptaciones live-action de videojuego; sin embargo, y contrario a la última película de Resident Evil, la más reciente cinta inspirada en la franquicia de títulos de lucha ha tenido un recorrido muy irregular por los cines de todo el mundo. Ese aparente desliz pondría en duda el futuro de la serie en la gran pantalla.

Lo anterior es más decepcionante al saber que, de acuerdo con las declaraciones de uno de los actores involucrados en el proyecto, existe la intención de crear una trilogía. Ahora, parece que estos planes dependerán de que ocurra un milagro y que la primera película alcance la rentabilidad.

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Película de Street Fighter sería el inicio de una trilogía

El filme live-action de Street Fighter se estrenó oficialmente en todo el mundo el pasado 16 de octubre de 2026, y la recepción fue mixta por decirlo de una forma amable. Si bien los críticos profesionales y el público general repudiaron la cinta, los fans de los videojuegos salieron de las salas muy satisfechos gracias a las referencias al material de origen y los divertidos momentos de acción.

Aun así, incluso algunos seguidores fervientes de la franquicia de Capcom quedaron decepcionados ante el tratamiento que recibieron algunos personajes en la película. En especial, muchas personas criticaron el poco tiempo que tuvo Zangief para brillar en la gran pantalla.

El creador de contenido Top Hat Gaming Man publicó un video en el que explica cómo la adaptación live-action producida por Paramount Pictures y Legendary Pictures “arruinó” al poderoso Ciclón Rojo. La principal queja está dirigida al hecho indiscutible que el personaje apareció muy poco en el filme.

De forma inesperada, Olivier Richters, el actor de 2.18 metros que interpretó a Zangief en la cinta de Street Fighter, hizo acto de presencia en la sección de comentarios y se defendió de las quejas. También aclaró que la breve participación del personaje fue intencional para crear expectativa y hacer que los fans quieran ver una secuela.

Lo realmente importante es que el actor reveló que tanto él como otros de sus compañeros de elenco firmaron un contrato para aparecer en 3 películas de la franquicia. Esto parece confirmar que Paramount y Legendary Pictures planean hacer una trilogía de adaptaciones live-action.

“Todos los actores, incluyéndome, firmamos para 3 películas. Si se hace una secuela, Zangief brillaría, esa fue la promesa. Aparte de eso, no se puede esperar que en una película de 2 horas con tantos personajes todos brillen en la primera parte. En fin, ¡gracias por querer ver más de Zangief!”, comentó Olivier Richters.

El actor Olivier Richters promete que habrá más de Zangief en una posible secuela live-action de Street Fighter

La trilogía de Street Fighter podría ser cancelada si la película es un fracaso en taquilla

A inicios de octubre, el director Kitao Sakurai confirmó que el equipo ya trabajaba internamente en el guion para una posible secuela. Esas declaraciones están en sintonía con los comentarios de Olivier Richters, así que pensar en una trilogía está lejos de ser completamente descabellado. De hecho, la primera cinta termina en continuará y la escena postcréditos adelanta la aparición de un personaje icónico de los juegos.

No obstante, el cineasta reveló que el futuro de la franquicia en los cines dependerá, en gran medida, del éxito de la primera película y la recepción del público. Es aquí donde empiezan los problemas.

Street Fighter recibió críticas muy negativas, y muchos la catalogaron como uno de los peores estrenos de 2026. Y si bien los fanáticos fueron más amables, una parte considerable del público general no quedó muy convencida con la cinta protagonizada por Callina Liang, Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa y Cody Rhodes.

Ese recibimiento tibio se observa en la taquilla. La película apenas lleva una recaudación de $79.6 millones de dólares en todo el mundo, una cifra lejos de ser ideal al considerar que su presupuesto es de $82 millones de dólares. Es poco probable que alcance el punto de rentabilidad, así que dependerá de su paso por los servicios de streaming y las ventas en formatos caseros para evitar el fracaso.

El caso de Street Fighter recuerda al de Mortal Kombat. Si bien el guionista ya escribió un primer borrador para una tercera película, el aparente fracaso de la secuela pone en duda esos planes.

La supuesto trilogía de Street Fighter está en riesgo por culpa del fracaso en taquilla de la primera película

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