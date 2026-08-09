Aunque Pokémon TCG Pocket sigue siendo uno de los juegos móviles más populares del momento, ya no vive el mismo auge que tuvo tras su lanzamiento. Un reciente informe financiero de DeNA reveló que el título perdió una parte importante de su comunidad durante el último año.

La buena noticia para sus desarrolladores es que la caída parece estar desacelerándose, por lo que ya preparan nuevas estrategias para mantener a los jugadores activos.

La nueva expansión de Pokémon TCG Pocket estaría basado en Pokémon Diamond & Pearl (imagen: The Pokémon Company)

Pokémon TCG Pocket perdió alrededor del 41% de sus jugadores mensuales

De acuerdo con el más reciente reporte financiero de DeNA, Pokémon TCG Pocket registró un promedio de 23 millones de usuarios activos mensuales entre abril y junio de 2026.

La cifra contrasta con los 39 millones de jugadores mensuales que el juego tenía durante el mismo periodo del año pasado, lo que representa una caída cercana al 41%.

Aun así, el descenso parece haberse estabilizado. En el trimestre anterior, el título promedió 24 millones de usuarios activos, por lo que únicamente perdió alrededor de 1 millón de jugadores entre un trimestre y otro.

La disminución de jugadores ya tuvo un impacto directo en las finanzas de DeNA. Durante el último trimestre, la división de videojuegos de la compañía generó aproximadamente $76.9 millones de dólares, una reducción del 33% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ganancias también sufrieron un fuerte golpe, al pasar de $64.2 MDD a $24.1 MDD, una caída cercana al 62%. DeNA señaló que Pokémon TCG Pocket fue el principal responsable de esta disminución.

Jugadores de Pokémon TCG Pocket no están contentos con la abrumadora cadencia de lanzamiento de cartas nuevas (imagen: The Pokémon Company)

DeNA quiere que los jugadores regresen

Ante esta situación, DeNA aseguró que trabaja en iniciativas para aumentar la frecuencia con la que los usuarios inician sesión y mejorar la retención de jugadores.

Aunque la compañía no reveló medidas concretas, adelantó que apostará por:

Más eventos temporales.

Promociones especiales.

Nuevas expansiones de cartas.

Recompensas de inicio de sesión.

Actividades competitivas.

Mejoras en algunas funciones del juego.

La expansión más reciente, Ruler of the Skies, debutó a finales de julio e incorporó cartas muy esperadas, como Mega Rayquaza ex, Mega Gallade ex y Mega Metagross ex.

¿Baneos de Pokémon TCG Pocket afectará el farmeo de god packs en elecciones mágicas? (imagen: The Pokémon Company)

¿Por qué los jugadores están abandonando Pokémon TCG Pocket?

La empresa no atribuyó la pérdida de usuarios a una causa específica, pero la comunidad lleva meses señalando varios problemas.

Entre las principales críticas destacan:

Las bajas probabilidades de conseguir cartas raras.

La gran cantidad de cartas repetidas que aparecen en los sobres.

Las limitaciones del sistema de intercambio, que solo permite comerciar con amigos y restringe qué cartas pueden intercambiarse.

La falta de mejores opciones para aprovechar las cartas duplicadas.

Cambios solicitados al sistema de puntos obtenidos al abrir sobres.

Pese a estas críticas, Pokémon TCG Pocket continúa siendo uno de los juegos móviles más exitosos del mercado, con 23 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que muchas compañías desearían alcanzar. El reto ahora para DeNA será convencer a esos millones de jugadores de seguir abriendo sobres día tras día.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Sigues jugando Pokémon TCG Pocket o también abandonaste el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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