Estamos en vísperas del 2.º aniversario de Pokémon TCG Pocket y, si bien el título sigue gozando una base de jugadores sólida, la verdad es que muchos jugadores han abandonado el proyecto por una u otra razón. DeNA es consciente de ello y ha puesto manos a la obra para hacer que la experiencia de coleccionar sea mucho más disfrutable.

Pokémon TCG Pocket adolece de muchas cosas que los fans han pedido a DeNA abordar desde hace mucho tiempo, pero la desarrolladora no lo ha hecho. Afortunadamente, de cara al comienzo del tercer año de soporte, el estudio por fin habló sobre algunos cambios que algunos fans esperaban y que están en camino.

Pokémon TCG Pocket recibirá menos cartas, pero eso es algo bueno

Naturalmente, como cualquier título de esta clase, Pokémon TCG Pocket sustenta su experiencia en el lanzamiento de contenido nuevo. Sin embargo, por irónico que parezca para algunos, muchos jugadores coincidían en que la cadencia de lanzamiento de sets o expansiones de nuevas era abrumadora a tal grado que era imposible seguir el ritmo y completar colecciones.

A diferencia del juego de cartas tradicional de Pokémon TCG, en Pokémon TCG Pocket no hace falta gastar dinero real para conseguir cartas y expansiones, y mucho menos lidiar con acaparadores y escasez de producto, pero eso no significa que coleccionar fuera tan sencillo.

Pokémon TCG Pocket recibe cartas nuevas por medio de una expansión aproximadamente cada 4 semanas. En cuanto a contenido esto puede ser algo positivo porque siempre habrá nuevos diseños, pero en materia de coleccionismo no tanto, pues los jugadores no suelen tener tiempo suficiente para lograr conseguir todas las cartas de un set o por lo menos las de cuentan para la compleción (hasta 1 estrella).

Esto es especialmente notable porque no hay sistema de pity pull compartido, lo que significa que los jugadores no pueden usar los puntos de sobre gastados en una expansión para abrir otra.

DeNA hará que el coleccionismo de cartas sea más fácil en Pokémon TCG Pocket (imagen: DeNA)

DeNA prepara cambios positivos para el coleccionismo en Pokémon TCG Pocket

Pues bien, luego de casi 2 años de servicio, DeNA reconoció lo complicado que puede llegar a ser el coleccionismo en el juego para móviles y anunció algunos cambios que se avecinan para hacer que no sólo coleccionar sea más disfrutable y accesible de ahora en adelante, sino también competir.

El equipo de operaciones de Pokémon TCG Pocket dio a conocer en redes sociales que a partir de la Serie C, que se lanzará a finales de octubre, se harán cambios, entre los cuales destaca la modificación de la cadencia de sets, que pasará a ciclos de 6 semanas “con la esperanza de que esto haga posible que más jugadores disfruten armar una colección a su propio ritmo”.

Ya puedes conseguir los nuevos accesorios de Pokémon TCG Pocket (imagen: DeNA)

Eso no es todo, pues una de las cartas de más alta rareza, las inmersivas, serán más fáciles de conseguir, ya que no sólo saldrá de los sobres como hasta ahora, sino que también podrán obtenerse tras completar misiones relacionadas con la compleción de colecciones.

Adicionalmente, se confirmó la llegada del sobre especial First Partners, que ofrecerá cartas con ilustraciones de los Pokémon iniciales de las diferentes regiones de los juegos y que podrán abrirse con energía de sobre especial que se regenera semanalmente.

Se añadirán también misiones de evento que ofrecerán como recompensas cartas de 1 estrella con ilustraciones temáticas. De acuerdo con los detalles, a lo largo de 3 semanas se agregarán misiones y completar cada set permitirá obtener 1 de 3 variedades de las cartas promocionales.

Éstos son los próximos cambios que llegarán a Pokémon TCG Pocket (imagen: DeNA)

Jugar también será más accesible en Pokémon TCG Pocket

Como te comentamos, las mejoras no se limitarán al coleccionismo de cartas, sino que jugar será más accesible.

Los jugadores podrán armar mazos a partir de los que otros jugadores armen y compartirlos será más sencillo gracias a códigos. De igual forma, los mazos recomendados dentro del juego también se mejorarán, puesto que los mazos de préstamo estarán disponibles desde el inicio de una nueva temporada y lo mejor es que tendrán usos ilimitados y podrán emplearse también en partidas contra otros jugadores.

Naturalmente, para ajustarse a la nueva cadencia de lanzamientos, DeNA ofrecerá diferentes eventos a lo largo de las 6 semanas de cada set, como las partidas limitadas, que impondrán condiciones en las cartas usadas y que ofrecerán sobres promocionales, accesorios y más regalos según la cantidad de victorias.

“El equipo de operaciones de Pokémon TCG Pocket continuará desarrollando y operando el juego a la vez que incorpora la retroalimentación de jugadores para crear nuevas experiencias y contenido y hacer que el coleccionismo y las batallas sean incluso más disfrutables”, expresaron los responsables del título, que anticiparon que ya preparan más variedad de funciones y formas de jugar con cada lanzamiento en el futuro.

¿Qué te parecen las mejoras que DeNA prepara para Pokémon TCG Pocket? Cuéntanos en los comentarios.

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