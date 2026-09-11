Pokémon TCG es muy popular, y cada vez son más las personas que coleccionan tarjetas para fortalecer sus mazos y participar en competencias; sin embargo, existe todo un negocio multimillonario que gira alrededor de este simpático juego de cartas. Y sí, hay quienes están dispuestos a lo que sea para conseguir los ejemplares más costosos.

Las tarjetas de la franquicia pueden valer mucho dinero, especialmente si son de edición limitada. A menudo, los entusiastas participan en subastas o visitan convenciones y mercados de segunda mano en un intento de conseguir algunas de las cartas más raras para, posteriormente, revenderlas a un precio incluso más elevado.

Pero, por increíble que parezca, hay quienes crían y venden mascotas para ampliar su colección y hacer negocio. Ya se registraron al menos 2 casos en video, y la comunidad reporta que esa es una práctica cada vez más común en eventos de TCG.

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Coleccionista intenta vender su perro para conseguir una carta de Pokémon

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la coleccionista conocida como PICKLEQW33N habló sobre el tema. En el clip de poco más de un minuto, explica que ha escuchado sobre personas que intentan intercambiar sus perros y mascotas por una tarjeta de Pokémon en diversas convenciones.

Para su sorpresa, inmediatamente después aparece un hombre que lleva consigo un par de bulldogs franceses. La creadora de contenido, quien parece que administra un negocio de compra y venta de cartas coleccionables, le ofrece al sujeto un pin de Snubbull para sus mascotas.

El hombre, quien nunca aparece en cámara, rápidamente quiso venderle a PICKLEQW33N alguno de sus perros a cambio de una carta de Pokémon. “Están a la venta. Los intercambios por una tarjeta”, comentó la persona. Naturalmente, la coleccionista reaccionó con sorpresa y soltó una pequeña risa ante esa situación.

Posteriormente, el sujeto afirmó que sus perros están a la venta por $4000 USD. El video se corta, pero es evidente que la creadora de contenido rechazó la oferta. Mientras conversaba con una colega, criticó al hombre y arremetió contra esa práctica, que al parecer es cada vez más común en convenciones y eventos.

“Me parece poco ético. ¿Cómo sabes que la personas a la que les entregas los perros les dará un buen hogar? Intercambias un cartón por un animal vivo que respira. ¡Es una locura!”, concluyó PICKLEQW33N. El video se hizo viral y actualmente acumula poco más de 1 millón de reproducciones en Instagram.

Personas intercambian sus perros por tarjetas de Pokémon

Por desgracia, la inusual experiencia de PICKLEQW33N no es un caso aislado y parece que es sólo un caso de una tendencia cada vez más recurrente. El pasado 1 de septiembre, el coleccionista BoostersandBangers vivió una situación bastante similar durante una convención.

En el video de YouTube, se ve que un hombre se acerca al creador de contenido, quien reaccionó con ternura al ver un cachorro de un bulldog francés. La interacción parece completamente normal, pues la conversación se enfocó en lo tierno y energético que es el perro.

Todo cambió en el momento en el que el sujeto revela que cría perros para llevarlos a los eventos y ofrecerlos a los vendedores de tarjetas. El coleccionista pregunta cuál es el precio, y el criador pedía $10,000 USD por la mascota; incluso reveló que durante una convención en Jersey los vendió por $12,000 USD.

Naturalmente, ambos casos desataron una calurosa discusión en la sección de comentarios. La comunidad condenó esos actos, y pidió a los organizadores de eventos tomar medidas al respecto para proteger los derechos y la integridad de los animales. “Es muy poco ético y debería ser completamente ilegal”, afirmó una persona en redes sociales.

Personas llevan perros a convenciones e intentan venderlos para conseguir tarjetas de Pokémon TCG

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta práctica? ¿Crees que los organizadores de las convenciones e incluso las autoridades deberían intervenir? Déjanos leerte en los comentarios.

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