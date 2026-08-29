Pese a que Pokémon TCG Pocket está batallando para retener a sus jugadores, DeNA no deja de desarrollar contenido nuevo y como prueba está el que está en camino al juego para móviles y que marcará el regreso de un tipo de cartas que dejaron de usarse hace 10 años.

Este fin de semana se está celebrando el Campeonato Mundial Pokémon 2026 y PokémonXP en Estados Unidos y The Pokémon Company ha aprovechado la especial ocasión para compartir, aunque moderadas, novedades de sus juegos o proyectos.

Los Pokémon tipo dual regresarán a Pokémon TCG

Tal es el caso de Pokémon TCG Pocket, pues por medio de un video dejó echar un vistazo a las primeras cartas de una próxima expansión, que permitirá que los jugadores usen a Pokémon iniciales como Piplup y Fuecoco como cartas Pokémon ex, con todo lo que esto involucra.

Pero lo que más llamó la atención del avance es que esta nueva actualización traerá consigo también un tipo de cartas que por última vez se usaron en 2016 y que desde entonces no ha regresado de una u otra manera: el tipo dual, que como se puede imaginar, permite que un Pokémon se considere de 2 tipos distintos. El ejemplo en el video fue Mega Mewtwo X ex, que tendrá la dualidad Psíquico/Lucha.

A continuación puedes ver el avance.

El tipo dual no es nuevo en Pokémon TCG

Si bien el tipo dual es común en los juegos principales de la franquicia, es difícil de ver en el juego de cartas, aunque no es la primera vez que implementa como mecánica de juego.

De hecho, ya se ha hecho en 2 iteraciones previas. La primera data de 2003 como parte de las expansión EX Team Magma & Team Aqua, que mostraba a Pokémon que además de su tipo habitual incluía el tipo Oscuro para dar cuenta de lo corrupto de estos Pokémon controlados por estas organizaciones malvadas.

La otra data de 2016, con la expansión Steam Siege, en la que destacaron Pokémon como Volcanion EX y Mega Gardevoir EX, que aprovechaban la dualidad Fuego/Agua y Hada/Psíquico, respectivamente.

Así de genial será la carta de Mega Mewtwo X ex (imagen: The Pokémon Company)

Desde entonces, los Pokémon de tipo dual no han regresado al juego de cartas tradicional o físico, pero sí lo harán por medio de Pokémon TCG Pocket y se espera que sacudan el meta, pues hay cartas de Entrenador u objetos que sólo funcionan con ciertos tipos de energía y, como estos Pokémon tienen 2, pueden aprovechar de ambos tipos.

The Pokémon Company no compartió una fecha de disponibilidad, pero anticipó que los jugadores podrán disfrutar este y más contenido nuevo como parte de una actualización agendada para octubre próximo, cerca del 2.º aniversario del título.

No está de más recordar que en una edición anterior de este evento la compañía también hizo un anuncio similar al revelar que los Pokémon de Entrenador, un tipo de cartas de Pokémon TCG (del juego físico), regresarían, pero hasta ahora no se han hecho anuncios en lo que respecta a la versión física o tradicional de Pokémon TCG.

¿Qué te parecen estas cartas? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Pokémon si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente