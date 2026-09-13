Uno de los principales atractivos de Pokémon es coleccionar las más de 1000 criaturas que existen; sin embargo, no todos lo hacen siguiendo el camino correcto, sino que aprovechan trucos para hackear, generar o crear sus Pokémon. Dado el funcionamiento de los juegos, Game Freak y compañía han sido laxos en la detección de estos Pokémon, pero con el tiempo ha baneado personas y una nueva medida restringe miles de criaturas.

The Pokémon Company toma medidas que cada vez hacen más complicada la generación de Pokémon con los nuevos juegos de la serie que tienen compatibilidad con Pokémon HOME. Precisamente esta semana, jugadores comenzaron a reportar que se habrían puesto en marcha una más con el fin de evitar la propagación de Pokémon generados (genned), hackeados o clonados.

¿Que nombres de Entrenador baneó Pokémon HOME?

De acuerdo con los reportes, los jugadores no podían intercambiar ciertos Pokémon y luego se descubrió que las criaturas afectadas eran aquellas con ciertos nombres de Entrenador (OT), los cuales dan cuenta del jugador que originalmente obtuvo a dicho Pokémon.

La comunidad indicó que los nombres de Entrenador en la lista negra son Kevdog y BeriChan, 2 servicios de generación y distribución de Pokémon muy conocidos en la comunidad, pues al intentar hacer intercambios con los Pokémon afectados a través de la GTS de Pokémon HOME les aparecía un error que señalaba que esos Pokémon no podían intercambiarse.

La manera de operar es simple: usuarios generan Pokémon con estadísticas permitidas y entonces por medio de Pokémon HOME o los juegos como Pokémon Scarlet & Violet o Pokémon Sword & Shield ponen a trabajar a sus bots para establecer contacto con jugadores interesados en los Pokémon que ofrecen y así hacer el intercambio. Naturalmente, los canales pueden atiborrarse de jugadores que quieren conectarse con los bots, pero para facilitar la conexión y dar un trato prioritario algunos servicios ofrecen suscripciones (pagar dinero real).

Nueva medida de Pokémon HOME banea reconocidos nombres de Entrenador que generan Pokémon (imagen: The Pokémon Company, LEVEL UP)

Evita estos nombres de Entrenador en juegos de Pokémon y Pokémon HOME

Se trata de una solución algo básica para el amplio problema de la generación de Pokémon y su distribución. Aunque algunos podrían creer que The Pokémon Company querría tapar el sol con un dedo, al parecer su intención es evitar la promoción de sitios que promueven la propagación de Pokémon generados e impedir que saquen provecho económico, aunque la verdad es que estos proveedores pueden encontrar fácilmente una manera de evadir estas nuevas restricciones y una de ellas podría ser simplemente cambiar el nombre de Entrenador.

Hay que decir que los filtros detectarían todos los Pokémon que tendrían este nombre de Entrenador e impediría su intercambio y lo malo es que no importa si fue generado o conseguido legítimamente. Esto quiere decir que si tu nombre de Entrenador es Kevdog o BeriChan ya sea en un juego de la saga o en Pokémon HOME (es el que se registra para Pokémon transferidos de Pokémon GO) los Pokémon que intentes intercambiar también serán bloqueados pese a que no sean generados, así que te recomendamos evitar estos nombres.

Si tienes un Pokémon afectado, debes estar tranquilo, pues no debería casarte problemas ni pondría en riesgo tu cuenta, pues según los reportes estos Pokémon solamente presentan problemas al momento de intercambiarse, pero pueden seguir usándose en los juegos.

¿Qué opinas de las medidas de The Pokémon Company para impedir la generación de Pokémon? Cuéntanos en los comentarios.

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