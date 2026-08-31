Pokémon World Championship 2026: resumen con todos los anuncios y novedades de la ceremonia de clausuraPor Pedro Pérez Cesari el
The Pokémon Company mostró algunas de las novedades que están en camino a sus juegos
Pokémon World Championships 2026 reunió a miles de entrenadores de todo el mundo para disfrutar la acción competitiva más intensa de la franquicia. Sin embargo, la realidad es que no todo fue ver a los mejores del mundo jugar Pokémon Champions o Pokémon TCG, sino que también hubo espacio para emocionantes anuncios.
Después de la final de Pokémon VGC y la ceremonia de premiación, The Pokémon Company International llevó a cabo una ceremonia de clausura. En ella compartió varias novedades que nos dan un vistazo al futuro de Pokémon.
¿De qué anuncio estamos hablando? Acompañanos mientras te resumimos todo lo que se anunció en Pokémon World Championships 2026:
Pokémon GO se renueva con más ataques y megas
El primer anuncio de la noche estuvo relacionado con Pokémon GO, juego que está cumpliendo su décimo aniversario. El título para móviles recibirá la posibilidad de un tercer ataque, lo cual promete revolucionar la forma en la que cambia el juego.
Eso no es todo, puesto que también se reveló que Armored Mewtwo volverá al juego por primera vez en 6 años. Esta criatura aparecerá originalmente en San Francisco, pero jugadores de otras partes del mundo podrán capturarlo más adelante. Así pues, se trata de un momento perfecto para regresar al juego.
Pokémon TCG recibirá más Megas y un nuevo tipo de Ex
Pokémon TCG también estuvo presente en el cierre de POkémon Wolrd Championship con un avance que nos reveló que nuevas cartas de Mega Lucario, Mega Rayquaza, Mega Greninja y otras criaturas están en camino. Estas cartas tendrán un nuevo tipo de ataque.
Eso no es todo, puesto que en el adelanto también aparecieron Entei, Suicune y Raikou para presenta runa nueva mecánica: exStar. Por el momento se desconoce cuál será su impacto, pero promete ser una mecánica nueva y emocionante.
Habrá una película de Pokémon TCG
Lss novedades para el juego de cartas no se quedaron ahí. Un proyecto completamente nuevo se reveló y se trata de un anime que llegará en 2027.
Su nombre es Pokémon: Wild Card y, si bien por el momento hay pocos detalles, es un hecho que contará una historia enfocada en el juego de cartas. El protagonista de la historia es un jugador que tiene el sueño de ser campeón de TCG, por lo que la historia se enfocará en mostrar la escena competitiva.
Pokémon Champions recibirá nuevas Megaevoluciones
Por supuesto que Pokémon Champions también estuvo en el ciclo de noticias. Por medio de un avance se reveló que nuevas Megaevoluciones que conocimos en Pokémon Legends: Z-A están en camino.
¿De quiénes se tratan? De Mega Lucario Z y Mega Absol Z, a los cuales vimos en el DLC para el juego. Además se adelantó que Heatran, uno de los Pokémon más icónicos en la historia del competitivo, también se unirá próximamente a Pokémon Champions.
El siguiente Pokémon Worlds ya tiene sede
Por supuesto que una ceremonia de cierre de Worlds siempre necesita el anuncio de su próxima sede y fecha.
De acuerdo con el anuncio oficial, Pokémon Worlds 2027 se llevará a cabo del 13 al 15 de agosto en Singapur. Esto quiere decir que volverá a Asia por primera vez desde 2023, año en el que el mundial se celebró en Yokohama, Japón.
¿Qué te parecieron todas estas novedades? ¿Estás emocionado por todo lo que está en camino a Pokémon? Cuéntanos en los comentarios.
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