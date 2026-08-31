XBOX Game Pass se convirtió en el Santo Grial para quienes disfrutan probar una gran cantidad de lanzamientos a un bajo costo. Si bien subió de precio y ahora está lejos de ser tan económico como en sus inicios, aún es una opción viable gracias a sus estrenos de día 1 que mes a mes llegan al catálogo. Y sí, parece que otro título muy esperado llegará al servicio.

Una filtración accidental parece confirmar que la nueva entrega de una franquicia muy querida se incorporará al programa de paga en octubre. Los desarrolladores guardan silencio, y Microsoft ya eliminó el post en cuestión. Eso sí, recomendamos controlar las expectativas porque podría tratarse de un simple error.

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Microsoft habría confirmado que el nuevo Castlevania llegará a XBOX Game Pass

El título en cuestión es Castlevania: Belmont’s Curse, la próxima entrega de la mítica y querida franquicia de Konami. El metroidvania se dejó ver por primera vez a principios de este año, y ya sabemos que llegará a las tiendas en otoño de 2026. Y parece que los fans podrán disfrutarlo sin cargo extra si son suscriptores del servicio.

En Instagram, la cuenta oficial del programa de paga publicó un video que inicia con una breve pregunta: “¿está disponible en XBOX Game Pass?”. Enseguida, la persona que graba el clip empieza a recorrer los pasillos de gamescom 2026 y levanta el pulgar cuando aparece un título que ya está en el catálogo o que se incorporará próximamente.

El video muestra videojuegos como Resonance: A Plague Tale Legacy, Stranger Than Heaven, Fable, Gears of War: E-Day, Halo: Campaign Evolved y Minecraft Dungeons II. Algunas de esas experiencias ya forman parte del servicio de suscripción, mientras que otras se unirán a la librería en los próximos meses.

A pesar de que Castlevania: Belmont’s Curse no tiene un lanzamiento confirmado para XBOX Game Pass, la persona levanta el pulgar cuando aparece un arte conceptual del título de Konami.

El video se eliminó de la cuenta de Instagram, así que la comunidad cree que la compañía se equivocó y reveló antes de tiempo que el metroidvania será un estreno de día 1 cuando debute el próximo 17 de octubre. Esto tendría sentido al recordar que el proyecto se anunció por primera vez en el XBOX Showcase de principios de 2026.

Eso sí, cabe la posibilidad de que se trate de un error de comunicación y que la persona que grabó el video pensó equivocadamente que Castlevania: Belmont’s Curse llegaría a XBOX Game Pass. Deberemos esperar para descubrirlo.

Filtración accidental revela que el nuevo juego de Castlevania podría llegar a XBOX Game Pass

Muchos juegos llegarán a XBOX Game Pass en octubre de 2026

Castlevania: Belmont’s Curse es un metroidvania en 2D que, como ya es tradición en el género, combina exploración y acción. La historia se sitúa en 1499 en París, y sigue a Trevor Belmont y su hija Rose Belmont, quienes deben enfrentarse a todo tipo de bestias y criaturas para resolver una oscura conspiración.

Este título de Evil Empire y Motion Twin luce muy bien, pues promete ofrecer jefes legendarios y el sistema de combate más pálido de la franquicia. Es fácil ver por qué los suscriptores de XBOX Game Pass se ilusionaron con la idea de que se incorpore al catálogo.

Incluso si todo se trató de un malentendido y Castlevania: Belmont’s Curse jamás llega al servicio, octubre será un mes muy ocupado para los jugadores que tienen una membresía activa. Microsoft ya confirmó los primeros títulos que se unirán a la colección, y ciertamente hay mucho qué probar: desde Gears of War: E-Day hasta Valor Mortis.

A continuación, compartimos la lista con los primeros estrenos confirmados de XBOX Game Pass juegos para octubre:

Gears of War: E-Day — 6 de octubre

Echo Weaver —8 de octubre

Deep Dish Dungeon —13 de octubre

Valor Mortis —13 de octubre

Beyond These Stars —15 de octubre

The Seance of Blake Manor —27 de octubre

Terrible Lizards —29 de octubre

Castlevania: Belmont's Curse podría ser uno de los próximos estrenos de XBOX Game Pass para octubre

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Castlevania: Belmont’s Curse se una al catálogo? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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