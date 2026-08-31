La historia de Kingdom Hearts ha crecido junto con su universo. Lo que comenzó como una aventura protagonizada por Sora y compañía, terminó con decenas de personajes, mundos, versiones alternativas y misterios.

Incluso los seguidores más dedicados de la franquicia reconocen que seguir todos sus acontecimientos puede convertirse en una tarea complicada. Ahora, sabemos que Square Enix tomó medidas para mantener bajo control semejante cantidad de información.

Square Enix tiene a un experto dedicado al lore de Kingdom Hearts

En una nueva entrevista, Tetsuya Nomura explicó que el equipo de Kingdom Hearts IV cuenta con una persona cuya función consiste en revisar la historia del juego.

Nomura señaló que la cantidad de personajes aumentó con el paso de los títulos y había que mantener un control. Además, la participación de nuevos colaboradores, como el equipo detrás del próximo anime de Kingdom Hearts, hizo más complicado explicar todos los detalles del universo.

Curiosamente, este experto ya trabajaba en la serie, donde recopiló y organizó información histórica de la franquicia. También ayudaba a explicar escenarios y conceptos a Disney mediante documentos y diagramas.

Cuando comenzó el desarrollo de Kingdom Hearts IV, Disney solicitó que preparara todo ese material. Por ello, terminó incorporándose oficialmente al proyecto como responsable de revisar los textos.

Su trabajo es evitar contradicciones en la historia

Nomura aclaró que este integrante funciona como una especie de guardián del lore. Su trabajo consiste en revisar el guion actual y evitar cualquier problema que contradiga los acontecimientos de la saga. Gracias a esto, puede detectar posibles inconsistencias antes de que lleguen al juego.

Nomura destacó que su experiencia con la serie X resulta especialmente útil debido a la importancia que tendrá este material.

El creativo también quiso aclarar un detalle importante. Este especialista no está encargado de escribir la historia ni de decidir su composición. Su función específica es hacer una revisión minuciosa de los contenidos.

Como puedes ver, la decisión demuestra hasta qué punto ha crecido el universo de Kingdom Hearts.

¿Crees que este experto logrará evitar contradicciones en Kingdom Hearts IV? ¿Crees que la complejidad de la historia sigue siendo parte del encanto de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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