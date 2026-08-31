Los fans de los soulslike tendrán una nueva aventura para poner a prueba su paciencia y habilidad. FOUNTAINS, el RPG de acción de fantasía oscura, llegará a consolas con una propuesta que combina combates exigentes y exploración al estilo metroidvania.

El juego debutará para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch el 17 de septiembre, y ese mismo día estará disponible el contenido descargable “Shattered Shape”, una expansión que ampliará considerablemente la aventura ya conocida en PC.

Un soulslike con un enorme laberinto para explorar

FOUNTAINS ofrece un mundo interconectado que funciona como una gigantesca mazmorra. Sus caminos son interesantes, conectan distintas zonas y esconden secretos para quienes tengan mucha curiosidad.

La historia sigue a un misterioso personaje encapuchado que acaba encarcelado por un régimen peligroso. Tras escapar, deberá descubrir los secretos de un imperio devastado por la guerra.

Además, el combate apuesta por enfrentamientos exigentes, donde la precisión y los reflejos serán fundamentales. Los enemigos pueden golpear con fuerza y castigar cualquier descuido, aunque existen diferentes niveles de dificultad para adaptar la experiencia a cualquier tipo de jugador.

La exploración también tendrá un papel importante. Encontrar nuevas habilidades, herramientas y mejoras permitirá acceder a zonas previamente inaccesibles. Incluso, el juego cuenta con un sistema de mensajes online para dejar pistas o sugerencias a otros jugadores.

Aquí puedes ver su avance:

“Shattered Shape” llevará la aventura hacia nuevas tierras

La expansión “Shattered Shape” continuará la historia y llevará al protagonista hacia las Vainlands del sur, una región abandonada.

Esta nueva zona incluirá mazmorras, secretos y desafíos inéditos. También aparecerán enemigos completamente nuevos, desde criaturas monstruosas hasta seres deformes capaces de convertir cada encuentro en una auténtica pesadilla.

Para enfrentarlos habrá nuevas armas mágicas, herramientas especiales y conjuntos de armadura, lo que ampliará las posibilidades de combate y exploración.

FOUNTAINS debutó originalmente para PC, mediante Steam el 20 de diciembre de 2024, y ahora los jugadores de consolas podrán descubrir su mundo oscuro a partir del 17 de septiembre.

¿Te interesa probar este nuevo soulslike cuando llegue a consolas? ¿Crees que su mezcla de soulslike y metroidvania puede destacar? Cuéntanos en los comentarios.

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