Uno de los temas que más ha dado de qué hablar en los últimos días es el Pokémon World Championship 2026. El torneo competitivo de Pokémon reunió a miles de competidores para que se vieran cara a cara y lucharán por ser los merecedores de la gloria máxima: tener el derecho de llamarse el campeón mundial de Pokémon en alguna categoría.

Dicho esto, la realidad es que en las competencias siempre hay algo más que la competencia pura. De hecho, para algunos una de los premios más importantes es el dinero que les permite que puedan justificar la dedicación y disciplina que se necesitan para convertirse en campeón del mundo.

Por lo anterior muchos se preguntan: ¿cuánto dinero hay de premios en los diferentes torneos de Pokémon World Championships 2026? Quédate con nosotros que tenemos esa información para ti.

¿Cuánto gana un campeón de Pokémon en 2026?

Lo primero que debes saber es que para el Pokémon World Championships 2026, The Pokémon Company International está entregando una bolsa de premios de $2,000,000 USD. Este dinero se reparte entre los mejores jugadores en todas las 3 categorías (Junior, Senior y Master) de los torneos de Pokémon Champions, Pokémon TCG, Pokémon GO y Pokémon UNITE.

El dinero de la bolsa de premios será repartido de la siguiente manera:

Pokémon Champions / Pokémon VGC

Primer Lugar — $30,000 USD

Segundo Lugar — $20,000 USD

Tercer Lugar — $15,000 USD

Pokémon TCG

Primer Lugar — $50,000 USD

Segundo Lugar — $30,000 USD

Tercer Lugar — $20,000 USD

Pokémon GO

Primer Lugar — $20,000 USD

Segundo Lugar — $15,000 USD

Tercer Lugar — $13,000 USD

Pokémon UNITE

Primer Lugar — $100,000 USD

Segundo Lugar — $70,000 USD

Tercer Lugar — $50,000 USD

Cabe mencionar que no sólo hay premios en efectivo. Lo decimos puesto que los jugadores de todas las categorías también recibirán sobres de mejora de Pokémon TCG según su desempeño en los torneos del Pokémon World Championships 2026.

Y a ti, ¿qué te parecieron los premios de Pokémon World Championships 2026? ¿Esta bolsa de premios te motivó a prepararte para competir el próximo año? Cuéntanos en los comentarios.

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