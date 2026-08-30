Si bien el formato físico en videojuegos aún tendrá soporte por alrededor de 1 año más, por lo menos de parte de PlayStation, la verdad es que este formato se ha diluido con el tiempo y hoy es lejos de ser lo que era. CD PROJEKT RED es consciente de ello y con justa preocupación de la comunidad ante el inminente final de los juegos en discos, acaba de hacerles una promesa a todos los que esperan The Witcher 4.

La próxima entrega del universo de Andrzej Sapkowski lleva años en desarrollo, pero no ha sido sino hasta hace unos meses que emocionó a los jugadores en torno a un lanzamiento próximo. No obstante, aún faltan varios meses para que esté disponible; de hecho, su ventana de lanzamiento es 2028.

¿The Witcher 4 se venderá únicamente en digital?

Como se trata del mismo año en el que Sony dejará de dar soporte al formato físico en PlayStation 5, algunos temen que podría ser una de las primeras compañías que dejarán de lado el medio óptico de una vez por todas con su próximo proyecto, pero no será el caso.

Así lo confirmó el codirector ejecutivo de la compañía polaca Michał Nowakowski en una entrevista con The Game Business (vía IGN), en la que además anticipó que el juego seguirá la tradición de lanzar juegos físicos con varios extras, aunque advirtió que no sabe si la caja incluirá un disco, pues es algo que está fuera de su alcance.

Si bien CD PROJEKT RED no puede asegurar si la edición física contendrá un disco por la afectada disponibilidad derivada de la decisión de Sony, por lo menos The Witcher 4 sí se venderá en caja, lo cual no debería incomodar hoy por hoy por cuanto aún con soporte al formato físico ya hay compañías que se atreven a lanzar cajas con puros códigos adentro.

“Pero somos muy partidarios de que la gente tenga acceso a objetos coleccionables tangibles”, expresó Nowakowski. “Nosotros mismos somos unos nerds y nos gusta eso; siempre lo hemos apoyado. Así que, cualquiera que sea el caso, sin duda tendremos una caja. Tendremos una caja que incluirá algunos extras físicos: algo que anheles abrir y disfrutar. Pero, en realidad, no tenemos ninguna influencia sobre cómo será el producto final en este caso”.

The Witcher 4 se venderá en caja, pero no está claro si incluirá un disco (imagen: CD PROJEKT RED, Appleby Games, LEVEL UP)

CD PROJEKT RED consentirá a los jugadores que compren edición física de The Witcher 4

Ciertamente, CD PROJEKT RED trata sus lanzamientos en formato físico como se debe y como pocos lo hacen hoy día, pues en sus copias no sólo incluye el disco, sino también otros elementos que antes eran comunes en estas ediciones básicas, como el manual del juego, estampas y más extras, pero que hoy muchos fácilmente venden como parte de ediciones más costosas o incluso limitadas.

CD PROJEKT RED pudo haber sufrido un aparatoso tropiezo con el lanzamiento de Cyberpunk 2077, pero desde entonces ha hecho todo lo que está en sus manos para ganarse de nuevo la confianza de los fans y hasta ahora va muy bien; de hecho, su más reciente acto destacable fue la adición de las expansiones de The Witcher 3 al juego base de sin costo extra con motivo de la remasterización, que también se ofrece gratis para los que compraron la versión original.

¿Qué te parece la decisión de CD PROJEKT RED? Cuéntanos en los comentarios.

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