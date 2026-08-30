Dragon Ball es uno de los mangas y animes más populares de todos los tiempos y cuenta con un montón de fans fieles en Occidente. Sin embargo, no todos los proyectos de la saga resultan tan exitosos como se esperaba, como Dragon Ball: Gekishin Squadra, que intentará mantenerse relevante con un cambio que hizo enfurecer a los jugadores.

Hace apenas menos de 1 año debutó Dragon Ball: Gekishin Squadra como título free-to-play para ofrecer una experiencia MOBA (arena de combate multijugador en línea) en consolas y PC. Sin embargo, desde su lanzamiento ha batallado en mantener una saludable base de jugadores y no ayuda que su género no sea muy accesible, por lo que sus desarrolladores tomaron la radical decisión de cambiarlo a lo que parece ser un juego de batalla de acción en línea por equipos.

¿Por qué Dragon Ball: Gekishin Squadra se renovará?

Con motivo del próximo 1er aniversario del juego, se llevó a cabo una transmisión en vivo para hablar sobre lo que se avecina para el juego y si bien hubo emoción por la siguiente adición de Gogeta, lo que se robó los reflectores fue el anuncio de “mejoras” fundamentales a la experiencia de juego.

El cambio principal en materia de gameplay es el de la perspectiva de la cámara, pues los combates ya no se verán desde arriba, sino que tras la modificación el juego será de perspectiva en tercera persona, así los jugadores podrán disfrutar combates apantallantes de cerca y contemplar mejor los atuendos de los personajes, aparte de que esta remodelación también dará lugar a una nueva opción de personalización.

Naturalmente, este cambio impactará lo suficiente en el control de los peleadores y la experiencia de juego en general para que el juego deje de ser considerado como un MOBA. Los desarrolladores indican que intentarán simplificar el combate, aunque sin perder la estrategia por completo. Tras la renovación, los jugadores tendrán que combatir con el equipo rival y obtener Esferas del Dragón y llevarlas a su base. El que consiga más gana.

Dragon Ball Gekishin Squadra ya no se verá desde arriba y dejará de ser MOBA (imagen: Bandai Namco Entertainment)

Nuevo Dragon Ball: Gekishin Squadra se simplificará para recibir a nuevos jugadores

Los responsables del proyecto explicaron que el objetivo de Dragon Ball Gekishin Squadra era ser una experiencia en la que los jugadores pudieran disfrutar batallas por equipo con quien, cuando y donde quisieran, pero se dieron cuenta con el tiempo que dada la profundidad estratégica y el conocimiento necesario para entender el gameplay se creó una amplia distancia entre los jugadores más hábiles y los demás, lo cual ahuyentó a jugadores nuevos por la curva de aprendizaje.

A decir de los desarrolladores, estas mejoras en cuanto a gráficos y gameplay renovarán la experiencia de juego y la harán más disfrutable por todos, aunque refieren que no es una decisión que tomaron a la ligera, y prevén que podría haber potenciales ramificaciones.

“Nuestra intención no es enajenarlos, sino mantener la esencia de Gekishin Squadra al mismo tiempo que abrir las puertas a un flujo de nuevos jugadores más saludable”, comentaron los desarrolladores. “Esperamos que la renovación ofrezca una experiencia más accesible y agradable para todos los fans de Dragon Ball”.

Jugadores de Dragon Ball: Gekishin Squadra no están contentos con los cambios

Si bien no se mostró mucho del nuevo gameplay de Dragon Ball: Gekishin Squadra, los fans no están de acuerdo con el rumbo que tomará el proyecto y critican que se convertirá en uno de un género completamente diferente y comentan que simplemente debieron hacer otro separado y no modificar el original.

Hay otros que reconocen que el juego nunca estuvo en un buen estado, pero consideran un error tratar de cambiar sus fundamentos a tal grado que lo están exterminando.

“Bien podrían añadir ‘fin del servicio’ a la hoja de ruta, ¿por qué diantres estaban pensando con todo esto?”, expresó un fan.

“Regalo de 1er aniversario: Gekishin Squadra llega a su fin y tenemos otro juego”, comentó otro jugador descontento.

Aunque hubo pocos que se dijeron interesados en la remodelación y planean probarlo cuando esté disponible, la gran mayoría no estuvo de acuerdo con la decisión. El sentir de buena parte de la comunidad es que los productores tenían las manos atadas y que era hacer el cambio en un intento final de atraer más jugadores o cerrar los servidores.

“Por lo menos nos dieron a Gogeta”, expresó uno consolándose.

Se espera que la actualización con los cambios a Dragon Ball: Gekishin Squadra se lance después de la campaña de aniversario, a finales de 2026.

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