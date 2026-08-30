Después de varios días de intensas competencias, el Pokémon World Championships 2026 está a punto de llegar a su momento más importante. Los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en las fases finales de las diferentes categorías para definir a los nuevos campeones de Pokémon.

Si lo tuyo es la intensidad de Pokémon UNITE, la estrategia del JCC Pokémon, los combates de Pokémon GO o las batallas de Pokémon VGC, tendrás varias horas de competencia para disfrutar durante el cierre del Mundial.

Y si estás en México, toma nota, pues aquí te contamos a qué hora serán las finales del Pokémon World Championships 2026.

¿A qué hora serán las finales del Pokémon World Championships 2026 en México?

Todos los horarios que te presentamos a continuación corresponden a hora de Ciudad de México.

Pokémon UNITE

La final de Pokémon UNITE comenzará a las 10:00 AM.

Será la primera gran final del día, por lo que los fans de este MOBA tendrán que madrugar un poco para no perderse el desenlace del campeonato.

Pokémon GO

Después llegará el turno de Pokémon GO. La final comenzará a las 11:30 AM.

Aunque será una final más corta que las de otras categorías, será una de las primeras oportunidades del día para conocer a un nuevo campeón mundial.

Pokémon TCG

La acción continuará con el Pokémon TCG, cuya final comenzará a las 1:30 PM.

Los mejores jugadores del mundo se enfrentarán en una batalla donde cada decisión puede cambiar el rumbo de una partida y definir quién se queda con el título mundial.

Pokémon VGC

Finalmente llegará uno de los momentos más esperados del Mundial: la final de Pokémon VGC.

Los combates decisivos comenzarán a las 5:00 PM, así que los fans de los videojuegos principales de Pokémon podrán disfrutar de la gran final durante la tarde.

Ceremonia de Clausura

De acuerdo con el horario compartido para México, la gran final está programada para las 8:30 PM.

De esta manera, el domingo tendrá competencia de Pokémon prácticamente durante todo el día, desde las 10:00 AM hasta la noche.

Horario de las finales de Pokémon World Championships 2026 en México

Para que no tengas que estar haciendo cuentas, estos son todos los horarios que debes tener presentes:

Pokémon UNITE 10:00 AM Pokémon GO 11:30 AM Pokémon TCG 1:30 PM Pokémon VGC 5:00 PM Final 8:30 PM

Así que ya lo sabes: si quieres ver a los mejores jugadores de Pokémon del mundo competir por el título, prepara tu domingo, porque habrá acción desde temprano y hasta la noche.

¿Dónde ver las finales del Pokémon World Championships 2026?

Las transmisiones del Pokémon World Championships 2026 estarán disponibles a través de los canales oficiales de Pokémon en Twitch y YouTube.

Dependiendo de la categoría, podrás seguir las competencias en los canales dedicados a cada juego, mientras que las grandes finales también tendrán transmisión en el canal oficial de Pokémon.

Puedes seguir las transmisiones en:

Pokémon Champions

YouTube

Twitch

Pokémon TCG

YouTube

Twitch

Pokémon GO

YouTube

Twitch

Pokémon UNITE

YouTube

Twitch

Además, este año los fans podrán disfrutar de contenido adicional gracias a PokémonXP, evento que también contará con transmisiones especiales, paneles y anuncios relacionados con la franquicia.

Y ojo, porque seguir las transmisiones no solamente sirve para disfrutar de las competencias. También podrás conseguir recompensas para varios juegos de Pokémon mediante Twitch Drops, incluyendo contenido para Pokémon Champions, Pokémon TCG Live, Pokémon GO y Pokémon UNITE.

Así que prepara tus cuentas de Twitch, activa los Drops y disfruta de uno de los eventos competitivos más importantes de Pokémon.

Y tú, ¿qué final esperas con más emoción? ¿Pokémon VGC, Pokémon TCG, Pokémon GO o Pokémon UNITE? ¡Cuéntanos en los comentarios!

Sigue nuestra cobertura del Pokémon World Championships 2026 para conocer todos los resultados, anuncios y novedades del Mundial.