Desde su anuncio meses antes del lanzamiento de Resident Evil Village, Lady Dimitrescu se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans tras permitirles fantasear con su anormal estatura. Si eres uno de ellos, definitivamente esto te interesa, pues Capcom tiene planeado hacer la primera estatua escala 1:1 de la icónica mutante, aunque también hay un par de malas noticias.

En esta ocasión comenzaremos con una de ellas, pues, si bien se trata de una estatua oficial por cuanto tendrá la autorización de Capcom, nadie podrá comprarla, ya que se trata de una producción única para celebrar un evento especial próximo de la serie con motivo de su 30.º aniversario.

Capcom prepara una exhibición con personajes icónicos de Resident Evil

Estamos hablando de The World of Biohazard 30th Anniversary Exhibition, un evento temático al cual los fans podrán asistir en el Shibuya BEAM, en Tokio, Japón, y que se hará realidad gracias a una colaboración entre Capcom y Tohokushinsha Film Corporation.

La compañía encargada del evento poco a poco ha compartido más información para que los fans sepan qué podrán esperar del mismo. Como parte de esta exhibición, habrá una enorme pantalla que proyectará escenas icónicas de la saga y que servirá para crear el ambiente de la exhibición.

Pero quizá lo más llamativo para los seguidores de esta franquicia es que habrá varias áreas en las que no sólo podrán revivir algunos de los sucesos o elementos clave de la saga, sino que además habrá estatuas de importantes personajes de los juegos.

Luego de la sección de la pantalla, habrá otra que explorará el origen del virus zombie que creó Umbrella Corporation y cerca de ahí habrá un espacio en el que estará una estatua tamaño real de una de las mentes responsables de los fatídicos eventos, Albert Wesker.

Mapa del evento The World of Biohazard 30th Anniversary Exhibition (imagen: Capcom)

Capcom producirá figuras tamaño real de Lady Dimitrescu, pero no estará parada

Posteriormente, los asistentes podrán llegar a un área que ofrecerá una experiencia similar a los efectos del hongo Mutamycete y hasta podrán ver a Alcina Dimitrescu, una villana que cuando se reveló hizo que el Internet se volviera loco por ella, que por primera vez aparecerá en forma de estatua, la cual será hecha exclusivamente con motivo de este evento.

Aquí está la otra mala noticia para los fans de la imponente estatura de esta mujer de la saga, pues no podrán verla en todo su esplendor porque, si bien Capcom la promociona con los 290 centímetros de estatura del personaje, la estatua mostrará a una Dimitrescu sentada en un sillón, así que tendremos que seguir esperando una estatua oficial de ella escala 1:1 y de pie.

Más o menos así se verá la estatua tamaño real de Lady Dimitrescu (imagen: Capcom)

Pero no te desanimes, seguramente como todos eres fan del siempre candente y varonil Leon S. Kennedy, y hay buenas noticias para todos ellos, ya que también habrá una estatua de tamaño real de él en una sección que mostrará a los personajes que han hecho frente al virus. Hasta el momento, no se ha revelado como se verá ninguna de las estatuas.

Finalmente, en el cerca de la salida del evento habrá mercancía temática que los asistentes podrán comprar cuando esté disponible el evento, del 30 de agosto al 24 de diciembre de 2026 (hora de Japón).

PureArts produjo una estatua de Lady Dimitrescu de pie y, aunque está a la venta al público, no es de tamaño real (imagen: Capcom, PureArts)

¿Te gustaría asistir a esta exhibición de Resident Evil?, ¿qué estatua te interesa más? Cuéntanos en los comentarios.

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