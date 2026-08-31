Pokémon TCG se ha convertido en uno de los escenarios para algunos de los combates Pokémon más emocionantes de los últimos años. La prueba más clara la tuvimos en la final de la categoría Masters en Pokémon World Championships 2026. En ella, el argentino Diego Cassiraga se enfrentó a Andrew Hedrick en una final que no terminó con gloria para Latinoamérica, pero si con un montón de emociones.

La final de la categoría Masters de Pokémon TCG fue un duelo entre 2 de los decks más dominantes de los últimos meses. Por un lado tenemos a Andrew Hedrick con un Dragapult ex, baraja que tiene un match-up desfavorable ante el deck de Alakazam que llevó a Diego Cassiraga hasta la final de Pokémon World Championship.

En el primero de los duelos, Diego Cassiraga rápidamente consiguió una ventaja importante al lograr settear a su Alakazam y tener una carta llena de cartas que sin problemas podía acabar con los Dragapult ex de su rival. En caso de que no lo sepas, la baraja que llevó Cassiraga se centra en Alakazam, Pokémon que pone 2 contadores de daño por cada carta que tengas en mano. De este modo, si aprovecha su sinergia con cartas que sirven para robar puede generar mucho daño como un Pokémon de un solo premio.

Ante esto Hedrick pudo hacer muy poco más que intentar salvar el barco una vez que su rival estaba a 2 puntos de llevarse el primer duelo. Para su fortuna se logró un milagro y cuando parecía imposible consiguió una carta estadio que acabó con el Battle Cage de su rival que evitaba que pudiera dañar a los Pokémon en banca. Con lo anterior, Hedrick pudo acabar con varios Pokémon de Cassiraga y llevarse el primer duelo de la noche.

Sin embargo, aún había historia que contar y es que en Pokémon TCG el ganador es el mejor de 3 partidas. Al inicio la suerte le sonrío a Cassiraga puesto que su rival llegó con una mano complicada; sin embargo, no tuvo que pasar mucho para que Hedrick pudiera tener 3 Dreepy en el campo de batalla. Mientras tanto el argentino estaba haciendo lo que tocaba: aprovechar todas las herramientas de su deck para robar la mayor cantidad de cartas posibles y tener las suficientes para poder detener a cualquier Dragapult con un simple golpe.

Las cosas le salieron bien a Diego y antes de que su rival pudiera evolucionar a un solo Dreepy, aprovechó un Rare Candy para evolucionar a un Abra y así tener a Alakazam en el puesto de ataque. Pese a tener todo para eliminar al primer Dreepy de Hedrick, Diego prefirió no atacar, haciendo una apuesta arriesgada que dejó a muchos rascándose la cabeza. Durante los próximos minutos todo parecía ir a favor de Diego, hasta un momento crucial en el que Hendrick robó una Red Card que era el counter perfecto a los planes de su rival.

Durante los próximos turnos vimos algunos de los momentos más tensionantes de toda la final, con un Hedrick que puso a prueba su paciencia y esperaba el momento perfecto para usar sus armas secretas y acabar con su rival; por su parte, Diego seguía su juego, intentando que el pla siguiera a la perfección para empatar el encuentro. ¿Al final a quién le salió la apuesta? La paciencia de Hendrick rindió frutos y consiguió llevarse el campeonato.

¿Qué te pareció la final de Pokémon TCG? ¿Cuál fue el momento que siempre recordarás? Cuéntanos en los comentarios.

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