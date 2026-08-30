Pokémon World Championships 2026 se está llevando a cabo y poco a poco vamos descubriendo a los entrenadores que se convierten en campeones del mundial de Pokémon en sus diferentes juegos y categorías. Hace unos instantes se resolvió la final de Pokémon GO en la cual, después de varios momentos llenos de estrés, GGs489hiromaru se convirtió en el campeón.

Antes de convertirse en el campeón de Pokémon GO, GGs489hiromaru tuvo que enfrentar a un poderoso rival: MEweedle. Durante la larga partida, los jugadores se enfrentaron en un duelo lleno de emociones, giros y, sobre todo, momentos llenos de estrés para ambos.

Esto no sólo lo decimos por la increíble tensión por lo que pasaba entre sus Pokémon. Lo que pasa es que en más de una ocasión hubo revisión del resultado y partidas que se tuvieron que repetir. Lo anterior fue generando cierto desgastes entre los jugadores, quienes con sus expresiones dejaron bien en claro que se sentían cansados por las circunstancias.

Sin embargo, un jugador tenía que terminar como ganador y ese fue GGs489hiromaru. Con el poder de Tinkaton, Lickilicky, Shadow Ninetals, Electrode de Hisui y el resto de su equipo, el jugador se alzó con la gloria y se convirtió en el indiscutible campeón de Pokémon GO.

GGs489hiromaru ahora tiene un emote único

Ahora bien, GGs489hiromaru no sólo se llevó un trofeo, sino algo que ningún otro jugador de Pokémon GO. Lo que pasa es que ahora es el dueño de un atuendo y emote especial que demuestran que es el campeón de Pokémon GO en Pokémon World Championships 2026.

Se trata de un gesto en el que su avatar de Pokémon GO aparece levantando el trofeo del mundial de Pokémon. También cuenta con un atuendo que permite que su avatar tenga el mismo outfit que el Pikachu protagonista del torneo de este año.

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Con lo anterior, GGs489hiromaru tendrá la oportunidad de presumirle al mundo que es el nuevo campeón de Pokémon GO. Así que si por alguna razón te lo encuentras en un gimnasio o una Incursión ya sabes que estás frente a uno de los mejores de todo el mundo y la historia.

Y tú, ¿viste la final de Pokémon GO? ¿Cuál fue el mejor momento que viste en este enfrentamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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