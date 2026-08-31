PlayStation está lejos de ser la compañía favorita de muchos en este momento. Se sabe muy bien que el gigante japonés empezó a recibir miles de críticas negativas en Internet tras anunciar sus planes de abandonar los juegos físicos. Pero en caso de que un nuevo rumor alocado sea cierto, podría haber un cambio de estrategia.

Según el informe no confirmado, la empresa nipona reconsideraría retrasar el fin del formato físico por hasta 2 años. ¿El motivo? Evitar que XBOX saque provecho de esta situación con su próximo Project Helix. El reporte dio esperanza a la comunidad, pero ¿hay motivos para crearlo? A continuación, detallaremos todo lo que se sabe.

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Sony podría retrasar la eliminación gradual de juegos físicos de PlayStation

En julio, Sony informó mediante un comunicado oficial que dejará de producir juegos en disco a partir de 2028. Esta medida impactará equitativamente a juegos exclusivos y títulos de estudios de terceros, por lo que supone un duro golpe para el formato físico y la preservación. Naturalmente, el anunció generó una reacción muy negativa.

Durante el fin de semana de gamescom 2026, empezaron a circular informes que afirman que algunos desarrolladores podrían darle la espalda a PlayStation para mantenerse al margen de la controversia. Dichos reportes carecen de confirmación, pero lo cierto es que los fans que asistieron a la feria europea sí rechazan la decisión de la compañía.

Ahora, acaba de surgir un nuevo rumor que señala que Sony podría retrasar la transición a la era 100% digital. Esta información salió a luz en el último episodio del podcast de Eurogamer España. Según lo que se dice, la empresa japonesa baraja la posibilidad de posponer la eliminación gradual de juegos físicos durante 1 o 2 años.

La fuente señala que ese rumor ganó fuerza porque diversos editores lo mencionaron en gamescom 2026. Parece que PlayStation se dio cuenta de que su anuncio inicial dejó una oportunidad para que “otros actores del mercado cambien su estrategia”, en clara referencia a Microsoft.

El informe señala que la casa de XBOX mantiene conversaciones internas con los publishers e informa a los desarrolladores que Project Helix, su consola de próxima generación, sí admitirá el formato físico. Los detalles sobre la plataforma de la compañía estadounidense son escasos, pero Asha Sharma afirmó que formará parte de una “familia de dispositivos”.

Esto deja caer la posibilidad de que haya un modelo del Project Helix que sí tenga lector. Y al considerar que Microsoft anunció recientemente su iniciativa de conversión de juegos en disco a licencias digitales, parece que el gigante de la tecnología sí apostará por el formato físico.

Rumor afirma que PlayStation podría retrasar sus planes del formato físico por culpa del Project Helix

¿PlayStation realmente retrasará sus planes? Los fans deben moderar sus expectativas

Aunque lo anterior seguramente emocionó a un sector de la comunidad, lo mejor será proceder con cuidado y tomar el rumor con pinzas. De hecho, todo parece indicar que la información es inexacta y que realmente PlayStation no tiene la intención de replantear su estrategia.

El experto Kiwi Talkz, quien suele mantener un contacto cercano con desarrolladores y creativos de la industria de los videojuegos, afirmó que el reporte es falso. Además, puntualizó que los publishers están a favor del futuro digital porque ganan más dinero con cada compra, algo de lo que ya habló el periodista Jason Schreier.

Recordemos que Capcom se mostró indiferente sobre el tema, y afirmó que el fin del formato físico no tendrá repercusiones en su negocio. Por su parte, el jefe de Take-Two Interactive afirmó que los lanzamientos en disco carecen de sentido en la actualidad, mientras que el director de Ubisoft cree que la transición a una era digital podría ser beneficioso.

Richard Browne, veterano de la industria que trabajó en Sony, Philips Media, Microprose, Universal Interactive, THQ, Digital Extremes y Tencent, se pronunció sobre los rumores recientes y afirmó que “no hubo ninguna mención sobre un posible cambio en la estrategia de Sony en gamescom”, y señaló que los editores seguirán las directrices de PlayStation.

Por ahora, Sony aún no aborda estos reportes. Lo que ya sabemos con seguridad es que Lin Tao, actual directora financiera de la compañía japonesa, afirmó que la reacción negativa del anuncio no tuvo un impacto en su negocio. Además, confirmó que procederán “con cautela” con sus planes originales.

Lin Tao de Sony aseguró que no darán marcha atrás en su decisión de abandonar los juegos físicos de PlayStation

Pero cuéntanos, ¿crees que PlayStation podría reconsiderar su decisión? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2