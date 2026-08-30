Llegó el día de la final de Pokémon World Championships 2026 y, como ya es costumbre, las finales comenzaron con el enfrentamiento final de Pokémon UNITE. Este duelo hizo que los franceses de KOMAÏ se vieran cara a cara contra la poderosa organización ZETA DIVISION de Japón. Como suele pasar en este tipo de ocasiones, sólo un equipo pudo ser campeón.

La final comenzó con un primer enfrentamiento emocionante en el que ambos equipos dieron todo por intentar llevarse el primer punto y así obtener cierta ventaja psicológica sobre los rivales. Dicho esto, la realidad es que el poder de ZETA DIVISION se impuso en un duelo donde una captura de Groundon terminó siendo determinante para que la balanza se comenzara a inclinar hacia los japoneses.

El segundo duelo tuvo un ritmo similar con momentos emocionantes y enfrentamientos directos llenos de intensidad. Lo que no cambió fue una clara dominación de ZETA DIVISION en el marcador, ya que hubo varios momentos en los que los japoneses triplicaban el marcador de sus rivales. Claro que KOMAÏ se rehusó a quedarse con los brazos cruzados y en varios momentos hizo de todo para conseguir la remontada, la realidad es que sus esfuerzos resultaron insuficientes como para cambiar una historia que parecía que ya había sido escrita.

Tercer duelo: ¿qué pasó? El guión cambió. KOMAÏ inició una ofensiva poderosa y ya sumaba más de 200 anotaciones antes de que el el reloj llegara a 5 minutos. ZETA DIVISION hizo lo suyo y poco a poco fue subiendo en el marcador; sin embargo, un duelo por capturar a Rayquaza terminó por marcar el dominio de los europeos en el enfrentamiento. Al final, el tiempo se acabó y KOMAÏ obtuvo su primer punto para así demostrar que estaban en la final de Pokémon UNITE por una buena razón.

Una lucha por Groundon que marcó la diferencia

Ya para el cuarto enfrentamiento las cosas estaban claras para KOMAÏ: se trataba de matar o morir y tenían que aprovechar que levantón anímico que les dio el enfrentamiento pasado. Por su parte, ZETA DIVISION tenía claro que cualquier resbalón los pondría en igualdad de condiciones con su rival y que en un enfrentamiento final las cosas podían salir fatal. Esta combinación nos dejó un duelo reñido donde ambas escuadras se agarraban hasta con las uñas de cada momento para así llevarse la victoria.

El momento que marcó la diferencia fue un duelo por Groundon en los últimos minutos del enfrentamiento. Casí de milagro, ZETA DIVISION consiguió vencer al Pokémon legendario, consiguiendo así una diferencia de 100 puntos que fue clave. Por supuesto que esto nos llevó a momentos sumamente emocionantes al final de la partida, pero la realidad es que ZETA DIVISION permaneció siendo superior y sumando puntos para así convertirse en campeón.

¿Qué te pareció la gran final de Pokémon UNITE en Pokémon World Championships 2026? ¿Cuál crees que fue el mejor momento del torneo? Cuéntanos en los comentarios.

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