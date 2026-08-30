Grand Theft Auto VI dejó con el ojo cuadrado al mundo entero a mediados de esta semana, pues por fin dejó ver sus mecánicas jugables y presentó su historia a través de una transmisión especial. El entusiasmo es más palpable que nunca, lo que se refleja en el repentino aumento de popularidad del PlayStation 5 Pro.

En efecto, parece que muchas personas terminaron el evento dedicado al videojuego de mundo abierto con mucho hype y se movilizaron a comprar la versión más potente de la consola de Sony. El incremento en la demanda inevitablemente provocó que se agotaran las unidades disponibles en las principales tiendas en línea.

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El hype por Grand Theft Auto VI provoca escasez de PS5 Pro

Por si no se enteraron, recordemos que el pasado 27 de agosto de 2026 tuvo lugar una transmisión en vivo especial que permitió ver la jugabilidad real de GTA VI. El evento fue un enorme éxito en Netflix pese a la reacción negativa de la comunidad, y también acumuló millones de reproducciones en Twitch y otras plataformas de streaming.

El entusiasmo alrededor del título de Rockstar Games y Take-Two Interactive es real, lo que se refleja en el aumento en la demanda de consolas. De acuerdo con reportes de la comunidad, el PS5 Pro, la versión más competente de la plataforma next-gen de Sony, empezó a agotarse en algunas tiendas en línea.

Los fanáticos de Estados Unidos reportan escasez de PlayStation 5 Pro en las principales tiendas en línea. La consola está actualmente agotada en Target y Best Buy, aunque en ésta última se venden unidades “de caja abierta” por debajo del precio sugerido por el fabricante. Pero los fans que quieran un paquete nuevo, deben desembolsar una gran suma de dinero.

Según los informes, el PS5 Pro actualmente está disponible en Amazon, pero sólo se vende a cambio de $1299 USD a través de un vendedor externo. Eso está muy por encima del precio oficial de $900 USD. La misma situación se observa en eBay, Walmart y otros mercados.

En el caso de Estados Unidos, los fanáticos aún pueden conseguir la plataforma a $899 USD a través de PlayStation Direct, la tienda oficial de Sony; sin embargo, ese parece ser el único gran minorista del país que actualmente tiene inventario disponible.

Por su parte, en México, aún hay unidades de PS5 Pro en stock en Amazon al momento de la publicación de este artículo; sin embargo, y en caso de que la tendencia continúe, es probable que sólo sea cuestión de tiempo para que las unidades se agoten. Y claro, vale la pena recordar que la escasez se produjo justo después del evento de Grand Theft Auto VI.

El PS5 Pro se agota rápidamente y ya no está disponible para comprar en Amazon, Walmart y otras tiendas importantes

PlayStation 5 Pro será la mejor consola para jugar GTA VI

Netflix confirmó que la presentación de GTA VI que se compartió al público se capturó directamente desde el modelo base del PlayStation 5. Esto deja en evidencia que el título será verá muy bien incluso en el modelo más económico de la consola de Sony, aunque los fanáticos deben darse a la idea de que el juego sólo correrá a 30 fps.

Se desconoce si el nuevo proyecto de Rockstar Games será capaz de alcanzar los 60 fps en el PS5 Pro o en el XBOX Series X, pero los expertos en la materia se muestran pocos optimistas al respecto.

Lo que ya sabemos con seguridad es que Grand Theft Auto VI aprovechará las bondades exclusivas del PlayStation 5. Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, afirmó hace unos meses que PlayStation y Rockstar Games unieron fuerzas para garantizar que el título se juegue mejor en PS5.

El videojuego de mundo abierto sacará provecho de la tecnología háptica del DualSense, y también será compatible con el Tempest 3D AudioTech y las bocinas integradas del mando. Por si fuera poco, la PS Store revela que GTA VI estará optimizado para PS5 Pro, aunque se desconocen las cualidades y mejoras exclusivas que tendrá dicha versión.

La crisis de componentes afecta la producción de consolas; no obstante, Sony informó a finales de julio que ya aseguró los volúmenes de memoria necesarios para cumplir con las ventas proyectas, así que no se quedará sin inventario para el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI.

PS5 Pro empieza a agotarse tras la presentación de Grand Theft Auto VI

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