Las filtraciones están a la orden del día y, para bien o para mal, son cada vez más comunes en la industria de los videojuegos. Precisamente, Steam acaba de sufrir otra fuga masiva que sacó a la luz muchos archivos correspondientes a las versiones originales de juegos clásicos. Y sí, hay un atisbo de Half-Life 2: Episodio 3.

Aunque este desliz afecta principalmente a Valve, los primeros reportes señalan que entre los datos también se incluyen versiones preliminares de algunos juegos icónicos de publishers de terceros, como Mirror’s Edge de Electronic Arts y Batman: Arkham Asylum de Warner Bros. Games.

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Steam sufre una de las mayores filtraciones del gaming

El usuario Gabe Follower, quién es un experto de todo lo relacionado con Valve, fue el primero en alertar la filtración masiva el pasado viernes 28 de agosto. En una publicación en su cuenta personal de redes sociales, compartió los primeros detalles de los datos que salieron a la luz por accidente.

De acuerdo con el reporte, todo ocurrió porque se descubrió un archivo de nombre Steam2 Teraleak. Dicho activo contiene alrededor de 12 TB de datos de desarrollo antiguo de Valve, incluidos códigos fuente, versiones Beta y demás recursos de producción. La información descubierta abarca material de entre 2003 y 2013.

Los archivos provienen de Steam2, el antiguo sistema de distribución de Valve que empaquetaba el contenido de los juegos antes de que la compañía de Gabe Newell migrara a la infraestructura moderna SteamPipe, que actualmente se utiliza en la tienda de PC. Es por eso que el contenido filtrado sólo abarca hasta principios de la década pasada.

Pero, ¿por qué ocurrió la filtración en primer lugar? Gabe Follower señala que todo fue “culpa de Valve” debido a que la fuga masiva de datos no fue fruto de algún tipo de ciberataque o hackeo. Al parecer, los archivos se obtuvieron a través de un punto final que estaba al alcance del público.

El youtuber Scolcer también habló del tema en una publicación en redes sociales, y señaló que todo esto es 100% culpa de Valve. “La filtración de Steam se obtuvo de un sitio web totalmente accesible. Estaba disponible para que cualquiera lo descargara; sin contraseñas. Nada. Oculto a plena vista, pero sin protección”, señaló.

Steam sufre filtración masiva que reveló muchos archivos y versiones previas de juegos de Valve

¿Qué información salió a la luz gracias a la filtración de Steam?

GabeFollower advierte que los fans tardarán al menos varios días en analizar los 12 TB de datos, así que probablemente deberemos esperar algunas semanas para tener una visión más completa de todo lo que se esconde en esta filtración. Lo anterior tiene sentido al considerar que los dataminers también deberán separar los hallazgos nuevos del código duplicado.

Dicho esto, ya se descubrieron archivos muy interesantes. Uno de los hallazgos más llamativos es un build temprano de Counter Strike: Global Offensive, cuando apenas era una versión modificada de Source. También salió a la luz una versión jugable de Portal 2 que data de 2009, así como assets de una precuela conceptual conocida como F-Stop.

La comunidad también encontró una Beta funcional de Left 4 Dead, fechada en junio de 2008. Dicha versión inacabada muestra una interfaz distinta, una pantalla de inicio en desarrollo y audio eliminado. De hecho, podemos escuchar los diálogos de Zoey grabados originalmente por la actriz Alésia Glidewell, quien fue reemplazada por Jen Taylor.

Y sí, se cree que también hay material “potencial” relacionado con Half-Life 2: Episodio 3. El primer atisbo descubierto es un modelo en 3D del Weaponizer, un arma asociada (pero jamás confirmada) desde hace tiempo con la esperada secuela del FPS de Valve. Eso sí, aquí parece que dicha pistola es un elemento provisional dentro de Portal 2.

La filtración de Valve contiene mucho material que se subió a Steam durante la década pasada, por lo que también hay contenido relacionado con proyectos y videojuegos desarrollados por estudios de terceros. Los fans ya hallaron archivos relacionados con Call of Duty, Mirror’s Edge, Dragon Age: Origins, Spore, Sonic y más.

La Weaponizer del supuesto Half-Life 2: Episodio 3 se encontró en los archivos de Portal 2

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta filtración masiva? ¿Crees que saldrá a la luz más indicios de Half-Life 2: Episodio 3? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Steam en esta página.

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Fuente 1 y 2