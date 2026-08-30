Pokémon es una de las marcas más grandes de la historia y LEGO no quiere desaprovechar la oportunidad de tenerla entre sus manos. Es por esto que para sus sets basados en Pokémon prepararon nueva tecnología que busca llevar la diversión a otro nivel con elementos interactivos que te permiten llevar la diversión a otro nivel.

Pero, ¿de qué se trata? Dentro de los sets de Pokémon LEGO hay una línea con características SMART Play habilitadas. Se trata de sets que incluyen bloques especiales que activan elementos interactivos para convertirse en juguetes que responden a las acciones. Este set ya tiene una primera línea confirmada por criaturas como Pikachu, Charizard, Squirtle, Genger y Mewtwo.

En Pokémon XP tuvimos la oportunidad de ser audiencia de un panel en el que LEGO mostró todas las funcionalidades de SMART Play, dándonos una idea de las formas en las que estos sets buscan llevar la diversión de Pokémon a otro contexto.

¿Qué es SMART Play de LEGO?

El resultado son sets que los jovenes pueden utilizar para jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, el LEGO Pokémon SMART Play: Training House with Pikachu tiene un arbusto en el que el LEGO de Pikachu se puede esconder detrás de unos arbustos y el entrenador puede tomar una Pokébola para intentar capturarlo. Si acierta en el blanco, los arbustos se abrirán para revelar a un Pikachu que celebrará con su voz. De lo contrario, el Pikachu decepcionado se quejará.

Eso no es todo, puesto que los jugadores también pueden entrenar a sus Pokémon para intentar hacerlos más fuertes. Esto se logra moviendo la figura y sacudiéndola, lo cual emitirá diferentes sonidos para indicar su progreso. Una vez que estés contento con su progreso, puedes ponerlo a luchar contra otro.

¿Cómo es una pelea Pokémon de LEGO? Bueno, en realidad no es tan diferente a como juegan con los niños con sus figuras de acción. Cada figura con bloques SMART Play tiene 3 movimientos: ataque ligero que se realiza moviendo tu criatura hacia la del rival; defensa, que se realiza alejando y por último el ataque cargado, el cual se consigue sacudiendo tu figura antes de atacar. Esto entrega un sistema de combate sencillo, pero el cual puede llegar a ser muy entretenido.

Cabe mencionar que todo esto es apenas el inicio para Pokémon en LEGO. De hecho, ambas compañías ya están trabajando en nuevos sets. Así pues, no debería sorprendernos si en el futuro encuentran más y mejores formas de desarrollar lo que se puede hacer con los bloques SMART Play en el contexto de Pokémon.

Y tú, ¿qué opinas sobre los sets SMART Play de LEGO y Pokémon? ¿Cuál de ellos te gustaría tener para jugar? Cuéntanos en los comentarios.

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