PlayStation está entre la espada y la pared luego de anunciar el final del formato físico en sus consolas. Por un lado, tiene la presión de la comunidad, que sigue protestando contra la polémica decisión. Por el otro, están varias demandas que acusan a la compañía de tener un supuesto monopolio y manipular el mercado.

Uno de los conflictos legales cobró especial relevancia tras el anuncio de PlayStation, pues está relacionado con las compras digitales y los precios de la PS Store. Massaschade & Consument, fundación que presentó dicha demanda, reaccionó al reciente anuncio sobre la desaparición de discos para videojuegos.

En un comunicado, la organización arremetió de nuevo contra PlayStation y afirmó que el final del formato físico sólo refuerza los argumentos de su demanda, así que continuará luchando para proteger a los consumidores de malas prácticas.

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Fin del formato físico refuerza demanda contra PlayStation

Lucia Melcherts, presidenta de Massaschade & Consument, está convencida de que PlayStation y Sony tienen un monopolio con la PS Store. Considera que las compañías explotan su posición dominante en el mercado para recurrir a prácticas monopólicas relacionadas con la venta de videojuegos digitales.

Massaschade & Consument argumenta que los jugadores pagan en promedio 47% más por las versiones digitales de un mismo juego, en comparación con su precio en formato físico. El organismo de Países Bajos habla de un “impuesto Sony” para referirse a que los juegos de PlayStation para PS5 y PS4 sólo se pueden adquirir en formato digital por medio de su tienda, donde los precios no son los más accesibles.

“Sony es el único proveedor de contenido digital para la consola de videojuegos más popular del mundo. De todos los holandeses que tienen una plataforma de gaming en casa, más de 80% poseen un PlayStation. Ahora [Sony] puede tomar decisiones sin tener que preocuparse por lo que hacen la competencia, los desarrolladores o los clientes”, afirma la demanda.

Por ello, acusan a Sony de aprovecharse de los jugadores y desarrolladores, así como de excluir a la competencia de su mercado digital de juegos. Massaschade & Consument busca que la compañía pague una compensación que asciende a $450 millones de dólares.

PlayStation está en la mira de las autoridades por supuestas prácticas monopólicas en su tienda digital

El conflicto legal sigue su curso y las autoridades aún no han dado su veredicto. Sin embargo, la organización que considera que las noticias recientes sobre el formato físico sólo reforzarán sus argumentos y complicarán las cosas para PlayStation.

¿Qué dijo la organización sobre el final del formato físico?

El objetivo de Massaschade & Consument es defender a los consumidores de malas prácticas por parte de grandes compañías. Desde la perspectiva de Lucia Melcherts, la desaparición de los juegos físicos atenta contra los derechos de los jugadores y, además, demuestra que PlayStation quiere tener un monopolio en su tienda.

En declaraciones para Wccftech, la directiva explicó que el fin del formato físico le dará control total a PlayStation sobre los precios, pues desaparecerá el mercado de segunda mano y habrá menos alternativas a la PS Store, donde los precios y los impuestos maltratan la cartera de los jugadores.

“El fin de los discos físicos elimina el último lugar donde aún se podía comprar y vender un juego de PlayStation a un precio competitivo”, declaró Melcherts. “Sin discos, no hay mercado de segunda mano ni alternativa a la PlayStation Store, por lo que a partir de 2028, Sony decidirá por sí sola el precio de un juego e incluso cuánto tiempo se puede usar. Ese es precisamente el problema que denunciamos en nuestra demanda sobre un PlayStation justo: un precio nunca puede ser justo cuando el comprador se queda sin derechos de propiedad ni alternativa”.

Organizaciones usarán la desaparición del formato físico como argumento contra PlayStation en los tribunales

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