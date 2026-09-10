PlayStation se encuentra en un espiral de polémicas, y esta semana volvió a dar de qué hablar. Resulta que Sony anunció que le dará la espalda al ambicioso PHYSINT, el próximo videojuego de espionaje dirigido por uno de los creadores más influyentes de la industria: Hideo Kojima. Tal como era de esperar, la noticia generó debate y discusión.

Naturalmente, muchos se preguntan por qué la compañía japonesa consideró prudente prescindir del nuevo juego de la mente maestra detrás de la serie Metal Gear Solid. Los motivos oficiales siguen sin ser claros, pero los analistas ya tienen una teoría: las ventas de Death Stranding 2 serían la razón principal para abandonar el proyecto.

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PlayStation le dice adiós a PHYSINT, y Death Stranding 2 sería el culpable

De forma sorpresiva, PlayStation informó que puso fin a su colaboración con Kojima Productions y confirmó que se alejará de PHYSINT. El comunicado oficial sugiere que la separación fue mutua, pero Hideo Kojima informó posteriormente que Sony quiso cancelar el proyecto, lo que obligó al equipo a buscar un nuevo socio.

La decisión generó una reacción muy negativa, e inevitablemente puso una pregunta sobre la mesa: ¿por qué la compañía decidió apartarse de la producción de PHYSINT? Dr. Serkan Toto, director ejecutivo de la consultora japonesa de la industria de los videojuegos Kantan Games, teoriza que el culpable sería Death Stranding 2.

El analista afirmó que las ventas de la segunda entrega de la franquicia quedaron por detrás del juego original, lo que parece que generó preocupación entre los ejecutivos de PlayStation, quienes decidieron dejar de financiar el nuevo proyecto del creativo japonés.

“Los juegos de Hideo Kojima tienen un fuerte efecto de marketing de plataforma y no se basan únicamente en las ventas, pero parece que la fuerte caída entre DS1 y DS2 asustó lo suficiente a Sony como para cortar el suministro [de recursos]”, comentó el experto en redes sociales.

Sony y Kojima Productions jamás revelaron el número de unidades vendidas de Death Stranding 2, por lo que es difícil hacer una comparación directa con la entrega original protagonizada por Norman Reedus, Léa Seydoux y Mads Mikkelsen. “Eso, por supuesto, no es una buena señal”, agregó el analista.

Informes previos revelaron que Death Stranding ya tenía 5 millones de copias vendidas para marzo de 2021, y contaba con alrededor de 20 millones de jugadores en marzo de 2025. Esa última cifra también contempla a los jugadores que probaron el título mediante servicios de suscripción como XBOX Game Pass y aquellos que lo obtuvieron gratis a través de la Epic Games Store.

En julio de 2026, el estudio liderado por Hideo Kojima confirmó que la franquicia ya contaba con 27 millones de jugadores entre ambos juegos. El problema es que parece que DS2 contribuyó muy poco a esa cifra.

La firma de análisis Alinea Analytics estima que Death Stranding 2 ya despachó 2.5 millones de copias; sin embargo, parece que el ritmo comercial se ralentizó considerablemente en los meses posteriores al lanzamiento, y los descuentos y las promociones han hecho poco para mejorar la situación.

PlayStation intentó cancelar PHYSINT

PHYSINT sigue en desarrollo porque XBOX salvó el proyecto

La teoría de Dr. Serkan Toto cobra sentido al tener en cuenta que PHYSINT será un proyecto incluso más ambicioso que Death Stranding 2, y que también tendrá grandes estrellas de Hollywood. El analista Rhys Elliot señala que PlayStation posiblemente ya no está dispuesto a invertir grandes sumas de dinero en dicho proyecto.

“Esto no pinta bien para PlayStation entre los jugadores, sobre todo ahora mismo. Pero desde una perspectiva estrictamente financiera, puedo entender la postura de Sony. Al menos, en teoría (…) Los márgenes de beneficio son clave ahora”, comentó el experto en un post en X.

En 2025, Hideo Kojima estimó que PHYSINT tardaría entre 5 y 6 años en completarse, y es fácil asumir que este escándalo empeoró las cosas. La buena noticia es que el desarrollo continuará, pero ahora de la mano del rival directo de Sony: Microsoft, que anteriormente unió fuerzas con el creativo para trabajar en el misterioso OD.

Si bien el nuevo videojuego de espionaje permanecerá en el horno por mucho tiempo más, al menos podrá continuar con su producción. Y tras los acontecimientos recientes, cabe la posibilidad de que sea un exclusivo de Project Helix, la consola de próxima generación de XBOX.

Hermen Hulst y PlayStation le dieron espalda a PHYSINT, pero XBOX salvó el nuevo proyecto de Hideo Kojima

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