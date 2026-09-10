Hideo Kojima está una vez más en medio de la polémica. Esto luego de que PlayStation y Sony le dieran la espalda a PHYSINT, su nuevo juego de espionaje. De manera inesperada, las compañías confirmaron que ya no financiarán el proyecto que anunciaron con bombo y platillo a principios de 2024.

Para sorpresa de todos, XBOX decidió rescatar PHYSINT de su posible cancelación y colaborará con Kojima para hacerlo realidad. La noticia desconcertó a todos los jugadores de PlayStation y fans del creativo japonés, pues muchos veían su proyecto como el primer juego confirmado para el PS6.

El anuncio causó revuelo en las redes sociales, donde los fanáticos de Kojima Productions criticaron a PlayStation y agradecieron a Asha Sharma por salvar el proyecto en XBOX.

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Jugadores arremeten contra PlayStation por darle la espalda a Hideo Kojima y PHYSINT

La relación entre Hideo Kojima y PlayStation inició hace décadas. Metal Gear Solid impulsó de forma importante las ventas de la primera consola de Sony y, además, demostró el potencial narrativo de los videojuegos como nunca se había visto. Con los años, el creativo y la compañía sólo fortalecieron su vínculo, que siguió vigente hasta Death Stranding 2: On the Beach.

De manera repentina, PlayStation decidió apartarse de PHYSINT, una nueva y ambiciosa franquicia de espionaje que involucraba la participación de Columbia Pictures, una división de Sony Pictures. El proyecto sigue en desarrollo, ahora bajo el paraguas de XBOX, pero la comunidad no dudó en lanzar duras críticas hacia PlayStation, compañía que ha estado envuelta en polémica desde que anunció la desaparición del formato físico.

Algunos fanáticos de PlayStation se mostraron desconcertados ya que Sony se apartará de uno de los creativos más prestigiosos de la industria. Muchos jugadores recordaron cómo la compañía ha tirado a la basura millones de dólares en juegos como servicio, incluyendo títulos como Concord y Marathon. Por ello, no pueden creer que abandone el desarrollo de PHYSINT.

Parte de la comunidad considera que PlayStation perdió el rumbo y que se dio otro disparo en el pie al rechazar una producción tan importante como PHYSINT, que tenía el potencial para ser uno de los primeros exclusivos del PS6.

Incluso, algunas personas exigieron el despido de Hermen Hulst, quien ha estado al frente de PlayStation y ha gestionado todo lo relacionado con sus estudios. Otros le pidieron a los directivos de la compañía reflexionar sobre las decisiones que están tomando, ya que desde su perspectiva van de mal en peor.

“PlayStation contrató al tipo que hizo Metal Gear para que les hiciera un sucesor espiritual de Metal Gear, y luego se deshicieron de él cuando empezó a hacer un sucesor espiritual de Metal Gear. Jugada magistral”, escribió un jugador con ironía. Otros defendieron a Hideo Kojima y aseguraron que es la última generación que apoyarán a PlayStation luego de esta “traición”.

“Tras una cuidadosa consideración, he terminado con PlayStation más allá de esta generación. Han arruinado su marca hasta el punto de no reconocerla y no merecen ni un céntimo de mí, ni una pizca de la buena voluntad que una vez tuvieron. Hideo Kojima vale más que todas sus IP y su dirección combinadas”, comentó otro jugador claramente molesto.

Imagine being Loyal to a Company Stupid enough to actually do this shit. 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NhkJrQJhSG — Lame James (@LameJames7) September 10, 2026

After careful consideration, we have made the difficult decision to step away from Playstation as our console of choice. pic.twitter.com/0EIqM2FDGI — BANCLAM (@BANCLAMx) September 10, 2026

Jugadores aplauden a XBOX por respaldar el nuevo proyecto de Hideo Kojima

Mientras las redes sociales de PlayStation están llenas de críticas, las de XBOX están repletas de elogios y mensajes positivos hacia la marca. Esto debido a que Asha Sharma decidió extender su colaboración con Hideo Kojima más allá de OD, su próximo juego de terror.

Gracias a esto, PHYSINT ahora será distribuido y recibirá financiamiento por parte de XBOX. Los fanáticos de Kojima agradecieron a Asha Sharma por darle una oportunidad al proyecto y evitar su cancelación por culpa de PlayStation.

Los jugadores compartieron memes y bromearon sobre este cambio inesperado para PHYSINT. Muchos confían en que el proyecto saldrá adelante a pesar de este tropiezo, aunque muchos afirmaron que no planean comprar un XBOX para disfrutarlo y, en cambio, esperarán su versión para PC.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Hideo Kojima.

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