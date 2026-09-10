PlayStation no ha logrado salir de la polémica en la que se metió tras anunciar el fin del apoyo al formato físico en los videojuegos. Los discos no son lo único que ha abandonado últimamente, pues acaba de anunciar que también dio la espalda al proyecto en el que colaboraba con Hideo Kojima.

Si bien el título se había anunciado hace ya más de 2.5 años y desde entonces no se había ofrecido una actualización importante, se esperaba que el proyecto marchara bien, pero hoy sabemos que no era así: la misma compañía que anunció el regreso de Kojima regresaría al género de sigilo con bombo y platillo acaba de confirmar que dará la espalda al proyecto.

PlayStation cancelaría PHYSINT

A través de sus redes sociales, PlayStation Studios informó que después de “considerarlo de manera cuidadosa”, tomó la decisión de dejar de colaborar con Kojima Productions en su proyecto PHYSINT, sin ofrecer más detalles al respecto.

Desde luego, estas noticias no caen nada bien para los seguidores del creativo japonés, pues esperaban con ansias el juego, pero tampoco de la industria en general por cuanto saben del potencial de Kojima por su experiencia en el género. Tras estos acontecimientos, es normal pensar que la relación entre PlayStation y Kojima no es la mejor. Sin embargo, a decir de PlayStation, su relación “se mantiene sólida”.

“Continuaremos teniendo una gran admiración por la visión del juego que tiene Hideo Kojima”, expresó PlayStation. “(...) y esperamos seguir colaborando estrechamente con Hideo Kojima y su galardonado estudio independiente en el futuro”.

Hideo Kojima se aliará con XBOX una vez más para salvar PHYSINT

Poco tiempo después de que PlayStation Studios compartiera su comunicado, Kojima hizo lo propio y a través de sus redes sociales ofreció más detalles de lo sucedido.

De acuerdo con el creativo, a mediados de junio él y su equipo recibieron “una inesperada notificación” de parte de Sony haciéndole saber que cancelaría PHYSINT. El creativo japonés, sin embargo, no lo permitiría por cuanto considera el proyecto como uno muy importante tanto para él como para Kojima Productions.

XBOX rescatará PHYSINT luego de que PlayStation lo abandonara (imagen: XBOX)

Kojima entonces se puso en busca de un socio para sacar adelante PHYSINT y afortunadamente lo encontró una vez más en XBOX, compañía con la que ha estrechado su relación últimamente.

“Decididos a mantener vivo el proyecto, hemos pasado los últimos tres meses buscando incansablemente un nuevo socio. Tras recabar asesoramiento y negociar con personas de diversos ámbitos, encontramos en XBOX un socio con el que compartimos una visión de futuro común, por lo que hemos decidido colaborar con ellos una vez más. Queremos asegurarles que el desarrollo de PHYSINT —nuestro título de acción y espionaje llamado a definir el género— sigue en marcha y continuará avanzando”, tranquilizó Kojima a sus seguidores.

XBOX refrenda apoyo a Hideo Kojima

Por su parte, XBOX compartió un comunicado en el que informa de la nueva asociación con Kojima.

“Los creadores tienen opciones sobre donde y como dar vida a sus ideas. Es un honor para nosotros que Kojima-san haya elegido a XBOX para colaborar con Kojima Productions en PHYSINT. Su ambición de desafiar las convenciones refleja el tipo de creatividad que queremos apoyar en XBOX”, expresó Asha Sharma, directora general de la marca.

Según la información, esta relación no sólo comprenderá OD y PHYSINT, sino que irá más allá de los videojuegos, por medio de “colaboraciones fílmicas para televisión o cine para llevar nuevas historias a una audiencia más grande”.

PlayStation abandonó PHYSINT, pero Hideo Kojima se alió con XBOX para salvar el proyecto (imagen: Sony, Microsoft, LEVEL UP)

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