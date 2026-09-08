2026 ha sido una verdadera montaña rusa en la industria cinematográfica, pues algunos de los estrenos más exitosos del año fueron hechos por creativos independientes y cineastas relativamente desconocidos. Sin duda, Backrooms es uno de los estrenos más sorprendentes, y Hideo Kojima aprovechó la oportunidad para elogiar a su director.

Eso sí, la mente maestra detrás de franquicias como Metal Gear Solid y Death Stranding también bromeó con que siente mucha envidia de Kane Parsons, el joven director que sacudió a Hollywood con apenas 20 años.

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Hideo Kojima confiesa que siente envidia de Kane Parsons, director de Backrooms

Kane Parsons es un cineasta que alcanzó notoriedad en Internet y redes sociales gracias a sus cortos de Attack on Titan, creados con Blender y After Effects. También creó una adaptación de Backrooms, la leyenda urbana que surgió en los foros de 4chan y que poco a poco se expandió con nuevo lore.

El video del director centrado en el creppypasta obtuvo miles de reproducciones, y actualmente cuenta con 93 millones de visualizaciones. Su trabajo atrajo la atención de los productores de Hollywood, quienes contactaron al joven cineasta para que hiciera una película para cines.

Es así como nació Backrooms, un largometraje protagonizado por Renate Reinsve y Chiwetel Ejiofor. El filme fue un éxito rotundo, con una recaudación de más de $393 millones de dólares en todo el mundo. La cinta por fin se estrenó en los cines de Japón, y Kane Parsons estuvo presente en un evento de prensa junto a Hideo Kojima para festejar el estreno.

Durante la conferencia, el director de videojuegos aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo del cineasta y destacó su capacidad de utilizar medios digitales para plasmar el terror analógico.

“Él tiene 21 años y yo 63 años. Pero cuando la gente que creció en la era digital plasma esa sensibilidad digital en una película con temática analógica, creo que el resultado puede ser extraordinario”, comentó Hideo Kojima.

El diseñador de videojuegos también bromeó con que siente envidia del director de Backrooms, quien tuvo la oportunidad de trabajar con A24 a una edad muy temprana.

“Hice Metal Gear a los 23 años, pero A24 se puso en contacto conmigo hasta que tenía unos 59 años. Así que es completamente diferente, ¿no? La verdad es que le tengo envidia. No existía A24 cuando yo tenía 25 años. Ojalá me hubieran llamado”, comentó el diseñador cuando le preguntaron qué opina del ascenso a la fama de Parson.

Kane Parsons y Hideo Kojima estuvieron juntos en el evento de estreno de Backrooms

Hideo Kojima trabaja con A24 en la película de Death Stranding

Durante la conferencia de prensa, Hideo Kojima afirmó que el futuro de Hollywood está en los cineastas visionarios. “Al principio me enfadaba bastante y pensaba: ¡no dejen que hagan películas tan rápido! Pero si lo piensas, han usado Blender desde niños, y graban películas con su teléfono y ellos mismos se encargan de la edición. Son ellos quienes definirán el estilo de lo que venga después”.

Para fortuna del creador de Metal Gear Solid, recientemente tuvo la oportunidad de colaborar directamente con A24. La casa productora será la responsable de desarrollar la adaptación live-action de Death Stranding, la saga de videojuegos de ciencia ficción.

La película basada en el título de Kojima Productions carece de una fecha de lanzamiento y también se desconoce quién la protagonizará, pero ya sabemos la identidad del director que se hará cargo del proyecto: Michael Sarnoski, quien anteriormente hizo A Quiet Place: Day One y Pig.

Hideo Kojima es un auténtico cinéfilo, y aprovecha cualquier oportunidad para hablar de sus películas y series favoritas. Hace un par de semanas, elogió La Odisea de Cristopher Nolan y Spider-Man: Brand New Day de Destin Daniel Cretton.

A24, productora de Backrooms, también hará la adaptación live-action de Death Stranding

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