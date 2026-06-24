Después de años de silencio, cambios de fecha y dudas entre los jugadores, Pragmata llegó al mercado hace unos meses. Desde su anuncio original, muchos pensaron que el proyecto había sido cancelado debido a su ausencia en eventos importantes. Sin embargo, CAPCOM siguió trabajando en las sombras y todo rindió frutos.

Uno de los mayores desafíos para el equipo fue encontrar el equilibrio perfecto entre las mecánicas de disparo y hackeo, dos elementos fundamentales de la experiencia. Según sus desarrolladores, lograr que ambas acciones funcionaran de forma natural requirió una enorme cantidad de pruebas y ajustes.

CAPCOM dedicó mucho tiempo a perfeccionar los controles de Pragmata

Durante una entrevista reciente, el productor Naoto Oyama explicó que uno de los principales objetivos del equipo era crear un sistema de control sencillo e intuitivo. El reto era importante porque los jugadores deben alternar entre disparar y hackear mientras enfrentan amenazas.

Oyama comentó que el equipo tuvo que diseñar cuidadosamente la distribución de acciones debido a las limitaciones naturales de un control tradicional.

“Sólo hay una cantidad limitada de botones en un control, así que trabajamos para asegurar que los controles fueran simples e intuitivos”, explicó el productor.

El desarrollador también señaló que las primeras secciones del juego fueron diseñadas para ayudar a los jugadores a adaptarse poco a poco a las mecánicas principales. Al inicio aparecen menos enemigos y estos avanzan con menor velocidad, permitiendo aprender los fundamentos del combate y el hackeo simultáneamente.

La historia de Hugh Williams y Diana en Pragmata conmovió a los jugadores

La dificultad aumenta conforme el jugador domina las mecánicas

A medida que la aventura avanza, los jugadores desbloquean nuevas armas y habilidades. Al mismo tiempo, los enemigos se vuelven más numerosos y peligrosos, obligando a utilizar varias acciones al mismo tiempo.

De acuerdo con Oyama, encontrar el equilibrio adecuado entre todos estos sistemas fue una tarea compleja. Por esa razón, el equipo realizó numerosas sesiones de playtesting y recopiló comentarios constantes de personas que probaban el juego por primera vez.

“Equilibrar todo esto fue muy difícil y requirió muchas pruebas y refinamientos, además de recibir regularmente comentarios de nuevos jugadores. Creo que este enfoque funcionó y obtuvimos excelentes resultados”, afirmó.

Las declaraciones ayudan a entender por qué Pragmata pasó tanto tiempo en desarrollo. CAPCOM aprovechó esos años adicionales para pulir aspectos fundamentales de la experiencia y asegurar que la combinación de acción y hackeo resultara divertida desde el primer momento.

¿Crees que la larga espera por Pragmata valió la pena? Cuéntanos en los comentarios.

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