La próxima generación de consolas se aproxima, así que sólo es cuestión de tiempo para conocer los primeros detalles oficiales del PlayStation 6 y XBOX Project Helix. Por ahora, Microsoft y Sony se mantiene en silencio, pero hay nuevas e interesantes filtraciones sobre lo que supuestamente ofrecerán sus sistemas.

Un reconocido informante compartió detalles sobre el poder que tendrán las consolas de próxima generación. Al igual que otras fuentes, le dio la ventaja a XBOX, pues Project Helix superaría en diversos apartados al PS6. Sin embargo, el insider cree que lo realmente importante en la próxima generación serán los precios, incluso por encima de la potencia.

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XBOX Project Helix superaría en potencia y desempeño al PS6

Kepler_L2 es uno de los informantes que más detalles ha compartido sobre las consolas de próxima generación. Muchos confían en sus reportes ya que filtró con anticipación datos sobre PS5 y XBOX Series X|S. Sus más recientes revelaciones sobre PS6 y Project Helix son bastante llamativas, pues están relacionadas con el poder de los sistemas.

Según sus fuentes, los chips principales de AMD para ambas consolas ya están diseñados, así que el cronograma sigue siendo el mismo: un posible lanzamiento para finales de 2027 o principios de 2028. Hay mucha especulación sobre esta información, pues la crisis de memoria podría cambiar los planes de PlayStation y XBOX.

Lo interesante de su nuevo reporte es que, teóricamente, Project Helix tendrá más teraflops que el PS6. Por si no lo sabes, se trata de una medida de referencia para conocer la capacidad de cálculo de un sistema. En otras palabras, la consola de Microsoft sería superior a la de Sony, al menos sobre papel.

Kepler_L2 reveló que Project Helix tendrá 56 teraflops, mientras que PS6 sólo 40. De esta forma, el sistema de Microsoft tendría 40% más teraflops que el de Sony. En la práctica, esta ventaja podría reflejarse en pequeñas mejoras que le darían la delantera a XBOX en términos de potencia y tecnología.

Estas especificaciones, que aún no son oficiales, coinciden con la de otros insiders con información de AMD, como Moore’s Law Is Dead, quien también ha revelado información sobre las consolas de próxima generación. Ambas fuentes coinciden en algo: PS6 y Project Helix serán consolas caras, así que el precio tendrá un papel muy importante para definir al ganador de la próxima generación.

La próxima consola de XBOX superaría tecnológicamente a la de PlayStation

El precio de las consolas lo definirá todo en la próxima generación

Los videojuegos, las consolas y los servicios son más caros que nunca. La inflación, los aranceles y las crisis tecnológicas han disparado los precios del entretenimiento, lo que afectará el costo de PS6 y Project Helix. Aún no hay información oficial sobre sus precios, pero se especula que superarán fácilmente los $1000 USD.

Desde la perspectiva de Kepler_L2, la próxima generación será más una guerra de precios que de tecnología. En este sentido, PlayStation podría tener una oportunidad para tomar la delantera. Project Helix será más potente, pero se espera que también sea más caro que el PS6.

Moore’s Law Is Dead también ha sugerido que el precio será el terreno a conquistar para ganar la corona de la próxima generación. Así pues, la ventaja tecnológica de Project Helix podría ayudar poco si el PS6 es más barato.

Se espera que PlayStation 6 y Xbox Project Helix cuesten $1000 USD o más

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation 6. Por otro lado, aquí encontrarás toda la información sobre XBOX Project Helix.

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