XBOX Game Pass quiere conservar la corona de los servicios de suscripción, así que ya tiene varias sorpresas preparadas para cerrar octubre con broche de oro. Microsoft sumará 8 atractivos juegos al catálogo de su plataforma, incluyendo un antiguo exclusivo de PlayStation que, desde la perspectiva de muchos, es uno de los mejores remakes jamás hechos.

Desafortunadamente no todas son buenas noticias, pues XBOX Game Pass y PC Game Pass también perderán una cantidad considerable de juegos a finales de mes. Por ello, es mejore que aproveches tu suscripción y los disfrutes antes de que sea demasiado tarde.

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¿Qué juegos recibirá XBOX Game Pass y PC Game Pass en la segunda mitad de octubre de 2026?

Mes con mes, XBOX Game Pass nos consiente con todo tipo de juegos, pero ahora tiene una sorpresa mayor para los fanáticos de los JRPG. Los jugadores de la marca esperaron durante años para disfrutar un aclamado remake que debutó primero para PlayStation, pero por fin está disponible en sus consolas y muy pronto podrán jugarlo sin costo adicional con su suscripción al servicio.

Por supuesto, nos referimos a Final Fantasy VII Remake, que por fin se podrá disfrutar en XBOX Game Pass en su versión Intergrade. El título de Square Enix ha recibido elogios en todo el mundo y los fans de la franquicia están a la espera de Final Fantasy VII Revelation, entrega que pondrá fin a la historia de Cloud y compañía.

Final Fantasy VII Remake Intergrade estará disponible para los usuarios de XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium y PC Game Pass el próximo 29 de octubre. También se podrá disfrutar por medio de la nube gracias a XBOX Cloud Gaming.

Otro título nuevo que llamará la atención de muchos jugadores es Plants vs. Zombies: Replanted, relanzamiento de EA que llegó con múltiples mejoras sin cambios a la experiencia clásica que conquistó a millones de fans en todo el mundo.

Microsoft también confirmó un par de lanzamientos de día 1 para XBOX Game Pass: el RPG de acción cooperativo Scramble Knights Online y Terrible Lizards, un peculiar título que mezcla terror y parkour. Abajo está la lista completa de novedades para el servicio:

Ultimate:

Scramble Knights Online (26 de octubre)

Plants vs. Zombies: Replanted (29 de octubre)

Terrible Lizards (29 de octubre)

Premium:

Dodo Duckie (22 de octubre)

The Séance of Blake Manor (27 de octubre)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (29 de octubre)

Pit of Goblin (3 de noviembre)

PC:

Sandustry (21 de octubre)

Final Fantasy VII Remake Intergrade y más juegos están en camino a XBOX Game Pass

El servicio de suscripción de XBOX perderá 10 juegos

Los reportes de la semana pasada eran ciertos, aunque un tanto imprecisos: XBOX Game Pass perderá atractivos juegos a finales de octubre. En total, son 10 los títulos que tienen los días contados en el catálogo del servicio, de los cuales 9 desaparecerán el día 31.

Entre ellos destacan LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Lara Croft and the Temple of Osiris, así como varios juegos de Double Fine, como Day of the Tentacle Remastered, Full Throttle Remastere y Grim Fandango Remastered.

Adicionalmente, XBOX Game Pass y PC Game Pass perderán sus respectivas versiones de Football Manager 26, pero esto sucederá hasta el próximo 10 de noviembre. Abajo está la lista completa:

Se van el 31 de octubre:

Day of the Tentacle Remastered

Dead Static Drive

Deep Rock Galactic

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Lara Croft and the Temple of Osiris

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Wartales

Wildgate

Se van el 10 de noviembre:

Football Manager 26

Football Manager 26 – Console Edition

Football Manager 26 y más títulos tienen los días contados en el servicio

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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