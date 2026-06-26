Otra mala noticia para el mundo del gaming, en específico para los fans de XBOX pues Microsoft anunció que sus consolas de actual generación subirán de precio. Sin embargo, podría no ser el último aumento de XBOX Series X|S y la compañía fue sincera al respecto.

Los fabricantes de hardware para videojuegos enfrentan momentos críticos debido a la crisis de la RAM, tanto en precio como disponibilidad, y esto llevó a la toma de decisiones polémicas.

Dicen por ahí que, en esta generación, el mejor momento para comprar una consola es ahora pues será el mejor precio que encuentres en años y Microsoft explica por qué.

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XBOX Series X|S podrían tener otro aumento de precio

Hoy, Microsoft anunció el aumento de precio para XBOX Series X|S que se aplicará el próximo 1 de agosto. A partir de ese día, los precios de todos los modelos serán los siguientes:

Xbox Series S 512GB: $499 USD

Xbox Series S 1TB: $599 USD

Xbox Series X 1TB Digital: $750 USD

Xbox Series X 1TB: $800 USD

Sin embargo, estos precios podrían cambiar y aumentar tan pronto como el próximo año.

La compañía norteamericana reveló la razón de este aumento, pero advirtió que la situación será más comprometedora en 2027:

"Esperábamos que no fuera necesario otro aumento de precio, y hemos pasado los últimos meses trabajando para tener opciones con proveedores. Desafortunadamente, los precios del almacenamiento y la memoria en consolas se han multiplicado por más de 2.5, y esperamos que se dupliquen para otoño de 2027“.

El panorama luce desalentador para XBOX Series X|S y Project Helix

La expectativa respecto a los precios de la RAM y las unidades SSD es que sigan subiendo de precio por lo que esto impactará en el costo de las consolas para el usuario final.

A partir de ese hecho, se espera que XBOX Series X|S experimenten otro aumento de precio el próximo año, pero lo más difícil podría venir con Project Helix.

Actualmente, Microsoft desarrolla su nuevo hardware que correrá juegos de consola y PC. El nuevo XBOX es un proyecto ambicioso, pero coincide con la crisis de las RAM y las SSD.

Asha Sharma, jefa de XBOX, aseguró recientemente que revisan la situación de los costos de producción pensando en el usuario, pero es un tema complicado en este momento.

Especialistas apuntan a que Project Helix costará más de $1000 dólares, pero con los aumentos de precio de Series X|S, estas consolas no serán una opción tan accesible.

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