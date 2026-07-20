Los fans de Game of Thrones llevan años esperando la nueva novela de George R. R. Martin, pero también un videojuego que de verdad le haga justicia a la popular franquicia. Ese título soñado por muchos es una realidad y ya viene en camino, pero hay una mala noticia: se retrasó y tardará bastantes meses más en llegar.

Por si no lo recuerdas, en junio del año pasado conocimos Game of Thrones: War for Westeros, un título de estrategia en tiempo real desarrollado por PlaySide, estudio que prometió lanzarlo en algún momento de 2026. Sin embargo, el título tardará más de lo esperado en llegar, pues sufrió un retraso que sus desarrolladores aprovecharán para ofrecer una mejor experiencia a todos los fans de Poniente.

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¿Qué es Game of Thrones: War for Westeros y por qué genera tantas expectativas?

Game of Thrones ha tenido una infinidad de videojuegos desde 2011, año en que debutó la exitosa adaptación de HBO para la televisión. Los fanáticos de su universo coinciden en que pocos o ninguno de ellos ha capturado realmente la esencia de la saga, pero muchos creen que Game of Thrones: War for Westeros por fin lo conseguirá.

Dicho título es muy esperado por los jugadores ya que retomará los hechos de la serie y será fiel a la obra de George R. R. Martin. Será una experiencia que apostará por la estrategia en tiempo real, un género que encaja a la perfección con el universo de la saga.

El título para PC se enfocará en la conocida guerra de Poniente, donde los Stark, los Lannister, los Targaryen y el Rey de la Noche combatirán en una lucha encarnizada por el Trono de Hierro. Por ello, Game of Thrones: War for Westeros ofrecerá una campaña llena de combates a lo largo de los Siete Reinos.

Cada facción tendrá unidades, héroes y ejércitos únicos, por lo que habrá mucho fan service. Como en todo RTS, la estrategia y la ejecución serán esenciales para ganar en las partidas en solitario o multijugador. El título tendrá sistemas especiales para gestionar actividades políticas, que ayudarán a ganar ventaja en el terreno de combate.

Por supuesto, los personajes más icónicos de la saga, así como los dragones y demás criaturas del universo de Poniente, estarán presentes en las batallas. PlaySide tenía planeado lanzar Game of Thrones: War for Westeros en Steam este año; sin embargo, acaba de anunciar que necesita más tiempo para concluir su desarrollo, así que habrá un retraso importante.

Game of Thrones: War for Westeros capturará lo epico de la obra literarria y la serie de HBO en un RTS

¿Cuándo debutará Game of Thrones: War for Westeros luego de su retraso?

Por medio de un comunicado en Steam, PlaySide confirmó que Game of Thrones: War for Westeros tardará más de lo planeado en debutar y no llegará a PC este año. El estudio trabajará varios meses más para pulir la experiencia al máximo y ofrecer el título que los fans han esperado durante años.

Game of Thrones: War for Westeros ahora debutará en Steam a principios de 2027. Sus desarrolladores agradecieron la paciencia de los fans y reiteraron que están comprometidos con ofrecer un título que capture la esencia de Poniente y “satisfaga las expectativas tanto de los jugadores de RTS como de los fans de Game of Thrones“.

“Esta decisión nos brinda el tiempo necesario para seguir trabajando en ese objetivo y garantizar que el juego alcance el alto nivel de calidad al que aspiramos. Gracias por su paciencia y apoyo constante. Sabemos que la espera ha sido larga y valoramos enormemente su apoyo”, explicó PlaySide.

Game of Thrones: War for Westeros llegará a PC a principios de 2027

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