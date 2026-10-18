París ardió este fin de semana. Una nueva ola de protestas sociales sacudió a Francia y derivó en actos violentos, rapiña y enfrentamientos con la policía. Esta vez, la situación alcanzó a los esports.

La sede del equipo Team Vitality cayó en manos de los rijosos quienes destruyeron todo a su paso. Los primeros informes mostraron los ataques contra las oficinas de la organización de esports y luego el equipo confirmó los hechos.

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El caos en Francia llegó a la sede de Team Vitality, equipo de esports, cuyas instalaciones fueron vandalizadas

En marco de los recientes acontecimientos en París, Francia, el mundo de los videojuegos, en específico de los esports, dio de qué hablar por el ataque contra las instalaciones de Team Vitality.

El equipo de esports es uno de los más importantes del mundo y cuenta con representación en las escenas competitivas de:

Counter-Strike 2

League of Legends

VALORANT

Rocket League

EA Sports FC

Street Fighter 6

TEKKEN 8

Free Fire

PUBG Mobile

Los primeros videos que circularon en redes sociales muestran a los rijosos destruyendo algunos trofeos del equipo que se encuentran en sus oficinas. Asimismo, exponen la rapiña de equipos de cómputo y su posterior destrucción en las calles.

Les « étudiants » français ont pillé l’arène des sport de Paris et se sont emparés du trophée que Team Vitality a remporté au tournoi de Counter-Strike.



Ils ont également volé les PC gamer et les ont démontées sur-le-champ, en pleine rue.😳 pic.twitter.com/IISV6eM0Ck — boubacar36 (@boubakar58577) October 18, 2026

Posteriormente, la cuenta oficial de Team Vitality en X confirmó que su sede fue vandalizada, que un grupo de personas entró en sus instalaciones para destruir y robar. La organización de esports confirmó que tanto su personal como los fans que estaban en el lugar en el momento del ataque están fuera de peligro y no hay hechos que lamentar más allá de las pérdidas materiales:

“Las oficinas de nuestro club han sido saqueadas en marco de la movilización del 17 de octubre. Afortunadamente, ningún miembro de nuestro personal ni ningún fan ha resultado herido. Sin embargo, nuestras vitrinas han sido destruidas, nuestros trofeos y nuestro material informático robados. Mientras evaluamos la totalidad de los daños, V.Hive permanecerá cerrado. Más información será comunicada posteriormente. Cuídense”.

Aujourd'hui, les locaux de notre club ont été pillés en marge de la mobilisation du 17 octobre.



Heureusement, aucun membre de notre staff ni aucun fan n’a été blessé. En revanche, nos vitrines ont été détruites, nos trophées et notre matériel informatique volés.



En attendant… — Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) October 17, 2026

¿Por qué hay protestas violentas en Francia?

Históricamente, la sociedad francesa es conocida por pelear hasta las últimas consecuencias por sus derechos y causa que consideran legítimas.

Esta vez, las protestas que derivaron en actos violentos en París tienen origen en el descontento de la comunidad académica que señala las carencias cada vez más graves en el sector educativo.

Sin embargo, a este clima de tensión se sumó el descontento de otros sectores que decidieron salir a las calles este 17 de octubre para alzar la voz contra la situación económica del país, las condiciones salariales, los cambios en los sistemas de pensión, la falta de atención en obras públicas y la condena contra el manejo del país por parte de la clase política.

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