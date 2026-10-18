Al igual que XBOX Game Pass e iniciativas parecidas, los niveles más caros de PlayStation Plus ofrecen un catálogo de juegos que se actualiza cada mes con nuevas adiciones. Eso implica que otros títulos también abandonan el servicio, lo que obliga a sus jugadores a comprarlos para continuar sus sesiones. Muy pronto, 8 títulos dirán adiós.

Esto significa que los suscriptores del programa de paga tienen menos de 48 horas para disfrutar un aclamado videojuego de terror, un divertido JRPG y otras 6 experiencias que engloban todo tipo de géneros y estilos. Eso sí, el tiempo es insuficiente para probarlos todos, así que habrá que elegir muy bien.

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Remake de Silent Hill 2, Yakuza: Like a Dragon y más juegos abandonan PS Plus

Desde mediados de septiembre, advertimos que Sony había actualizado la sección “abandonarán pronto”. En la lista, se incluyen juegos muy populares de franquicias famosas y estudios de renombre. Recordamos que en esta ocasión se espera que un total de 8 videojuegos dejen de estar disponibles sin costo adicional a mediados de octubre.

Quizás la pérdida más significativa es la de Silent Hill 2, el aclamado remake del clásico de Konami que debutó originalmente en 2001. Esta nueva versión de 2024 readapta la historia original, presenta un apartado visual completamente renovado y cambia de forma significativa la jugabilidad, pero sin traicionar la esencia de la franquicia.

Silent Hill 2 Remake tiene una puntuación promedio de 86 en Metacritic, y fue un éxito al vender 5 millones de unidades en todo el mundo. En definitiva, era uno de los títulos más atractivos de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe), así que su salida representa una gran derrota para los suscriptores del servicio de Sony.

PlayStation Plus también deberá despedirse de uno de los JRPG más divertidos de la última década. Hablamos de Yakuza: Like a Dragon, la séptima entrega principal de la serie que abandonó las mecánicas de acción para introducir un sistema de rol; todo, por supuesto, sin abandonar el melodrama y los momentos de humor absurdo.

La aventura de Ichiban Kasuga debutó en 2020, y fue del agrado de la inmensa mayoría de los críticos y fans. El juego de Ryu Ga Gotoku Studio presume una puntuación promedio de 84 en Metacritic, así que es un obligado para los fanáticos de la saga. La mala noticia es que es un título muy extenso, así que los suscriptores no tendrán tiempo suficiente para disfrutarlo antes de que abandone el programa de Sony.

Y quizás ese es el principal problema: la mayoría de los 8 juegos que abandonarán PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) demandan al menos una decena de horas para explorar a profundidad todo lo que ofrecen. Aun así, los suscriptores no deberían perder la oportunidad para probar esas experiencias y descubrir si son de su interés.

Estos son los 8 juegos que abandonarán PlayStation Plus y que dejarán de estar disponibles sin cargo extra a partir del 20 de octubre:

Death Squared

Gloomhaven

Harvest Moon: Light of Hope

Jurassic World Evolution 2

Lake

Rogue Lords

Silent Hill 2 Remake

Yakuza: Like a Dragon

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Más juegos llegarán a PS plus en octubre, incluido un juego first-party de PlayStation

Sabemos que siempre es triste saber que juegos importantes como Silent Hill 2 remake y Yakuza: Like a Dragon tienen los días contados, pero no hay tiempo para lamentos. Esto lo decimos porque grandes títulos se incorporarán al programa de paga a partir de la siguiente semana.

Posiblemente la incorporación más atractiva de octubre es la de Horizon Forbidden West, la segunda entrega de la franquicia first-party de Guerrilla Games y Sony. Este juego de mundo abierto está disponible para PS4 y PS5, y posee una calificación de 88 en Metacritic. Sin duda, es una propuesta que debe estar en el radar de los fans.

Otro juego que será del agrado de la comunidad es Mafia: The Old Country, el más reciente título de la saga de acción. Este juego abandona las mecánicas sandbox y presenta una campaña más lineal, ideal para quienes buscan una aventura más enfocada con una duración relativamente modesta.

En esta página, podrán conocer todos los juegos que llegarán a PS Plus el próximo 20 de octubre de 2026. Por otra parte, los suscriptores del servicio aún están a tiempo para conseguir las recompensas exclusivas de Spider-Man: Brand New Day y los otros regalos.

Horizon Forbidden West es uno de los nuevos juegos gratuitos que llegarán a PlayStation Plus en octubre

Pero cuéntanos, ¿eres fan de alguno de los juegos que dejará de estar disponible en el servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

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