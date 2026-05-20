El paso hacia la era digital en años recientes fue muy grande. Hoy, nuestra vida está relacionada con todo tipo de plataformas digitales que cubren necesidades de productos, servicios y entretenimiento. Sin embargo, y aunque no es algo agradable de pensar, algunos se preguntan qué pasa con las cuentas de usuario y las plataformas digitales al morir.

Digamos que tienes una colección enorme de juegos en PlayStation, Xbox, Nintendo y Steam, pero nunca le diste tu usuario y contraseña a alguien. ¿Todo eso se perderá? Es posible, pero en la Ciudad de México surgió una iniciativa para que ese tipo de contenido se pueda incluir en una herencia.

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CDMX analiza herencias digitales: buscan incluir redes sociales y plataformas digitales en testamentos

El contenido digital de un usuario pronto podría ser parte de la masa hereditaria en la Ciudad de México.

De acuerdo con un reporte de El Imparcial, la diputada María del Rosario Morales Ramos de Morena presentó una iniciativa de reforma para que las cuentas de usuario y los archivos digitales se puedan incluir en las herencias en CDMX.

Para tal fin, la legisladora propuso reformas al código civil y a la ley de notariado en la capital mexicana. Esto a fin de que la ley responda a las condiciones actuales en plena era de la digitalización.

Hasta el momento, no hay un respaldo legal específico para este tipo de situaciones. En los casos en que un usuario fallece, existe la posibilidad de que alguien con acceso a sus cuentas digitales pueda gestionar el contenido y los archivos. Sin embargo, también es posible que, ante la falta de datos de acceso, lo que hay en una plataforma simplemente se pierda.

Según especialistas, ante la llegada de la era digital y el paso de los años, han surgido conflictos relacionados con cuentas, archivos, contenido y demás elementos que, por ahora, no se pueden incluir en un testamento.

¿Alguna vez has pensado en qué pasará con tus juegos digitales cuando mueras?

¿Qué se podría heredar en materia digital si se aprueba la iniciativa?

Según el reporte, la iniciativa de la diputada María del Rosario Morales Ramos del distrito 32 de CDMX incluye una serie de productos y servicios digitales que se podrían sumar a la masa hereditaria.

Entre ellos están:

Cuentas de almacenamiento en la nube

Todo tipo de archivos multimedia

Cuentas y acceso a plataformas digitales

Cuentas de redes sociales

Todo tipo de documentos electrónicos

Acceso a plataformas de pago

Eelementos de identidad digital

Bienes electrónicos

Vivimos en una era digital, y a veces se nos olvida lo que pasará en el futuro con este tipo de contenido

¿Las cuentas de PlayStation, Xbox, Nintendo y Steam se pueden heredar?

A la letra, la iniciativa de reforma para productos y servicios digitales en CDMX luce interesante y atractiva.

Sin embargo, puede entrar en conflicto en el caso de los accesos y uso de plataformas digitales. En cuanto a los videojuegos, la actualidad no es alentadora.

De acuerdo con los términos de uso y condiciones de PlayStation, Xbox, Nintendo y Steam, las cuentas de usuario son de uso estrictamente personal. No se pueden vender, no se pueden transferir y no se puede nombrar a un tercero para que reciba el contenido en caso de fallecimiento.

Cada plataforma establece que los juegos que adquiere el usuario no cuentan con título de propiedad, solo son licencias de uso y están sujetos a las condiciones de cada compañía. La misma situación aplica para los saldos que existan en las cuentas de usuario en caso de que el titular muera.

Lo mismo aplica para plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Prime, Spotify y otras.

Las cuentas digitales de videojuegos y su contenido no se pueden heredar. Eso sería un motivo de conflicto

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