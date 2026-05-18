Tom Clancy's Rainbow Six Siege ya presentó oficialmente Operation System Override, la nueva temporada 2 del Año 11 que traerá algunos de los cambios más importantes que ha recibido el shooter competitivo de Ubisoft en muchísimo tiempo.

Pero, ¿de qué se trata exactamente? La actualización gira alrededor de 2 pilares enormes: una versión completamente renovada de Dokkaebi y una transformación importante para Ranked. Vamos a ver todo por partes:

Dokkaebi abandona Logic Bomb y ahora podrá explotar celulares enemigos

El cambio más importante de la temporada gira alrededor de Dokkaebi. La operadora coreana dejará atrás su clásico Logic Bomb para recibir Jegeo Payload, una nueva habilidad enfocada mucho más en presión y daño directo.

Ahora, en lugar de simplemente hacer sonar teléfonos enemigos, Dokkaebi podrá infectarlos con malware especial para bloquear herramientas de observación y posteriormente detonarlos.

Los celulares explotarán causando daño al operador que los lleve encima y además dejarán fuego alrededor, afectando potencialmente a otros jugadores cercanos. Ubisoft también modificó la forma en que funciona el hackeo de teléfonos enemigos eliminados, pues ahora Dokkaebi podrá tomar control a distancia sin necesidad de acercarse físicamente.

La operadora también recibirá una nueva arma llamada XK23, un rifle bullpup experimental pensado para enfrentamientos de rango medio.

Ranked 3.0 cambiará por completo el competitivo

Operation System Override también traerá Ranked 3.0, una actualización que busca hacer mucho más transparente y competitivo el sistema de rangos.

Ubisoft eliminará el MMR oculto, así que ahora el rango visible representará directamente la habilidad de cada jugador. Además, regresarán las placement matches, por lo que todos deberán completar 5 partidas de posicionamiento al inicio de cada temporada.

El estudio también hará cambios importantes para Champion. Ahora existirán varias divisiones internas dentro del rango más alto para separar mejor a los jugadores más dedicados del competitivo. Otro detalle importante es que habrá restricciones más estrictas para squads con diferencias muy grandes de rango, para así garantizar un espacio más justo para todos los jugadores.

Calypso Casino traerá de vuelta la esencia de Rainbow Six Vegas

La nueva temporada también añadirá Calypso Casino, un mapa inspirado directamente en Rainbow Six: Vegas. Aunque mantiene la esencia del escenario clásico, Ubisoft asegura que esta nueva versión fue rediseñada específicamente para el gameplay competitivo de Siege. El mapa incluirá nuevas rutas verticales, más accesos para drones y distintas posibilidades tácticas.

Calypso Casino llegará al pool de Ranked, Unranked, Quick Match y otros modos importantes.

Ubisoft finalmente permitirá mouse y teclado en consolas

Después de años de polémica dentro de la comunidad, Ubisoft confirmó que el soporte oficial para mouse y teclado llegará a consolas a mitad de temporada.

Eso sí, quienes usen este tipo de controles únicamente podrán entrar al matchmaking crossplay de PC, así que seguirán separados del matchmaking tradicional de consola. Con todo esto, se busca tener una experiencia de juego más balanceada y así evitar que algunos jugadores se sientan en desventaja por el tipo de control que utilizan.

Además de todo esto, la temporada también traerá buffs importantes para operadores como Gridlock, Pulse, Mozzie, Solis y Zofia.

¿Qué te parecieron estas novedades? ¿Estás emocionado por lo que se acerca a Rainbow Six Siege?



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