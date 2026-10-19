El regreso de Konami en forma a la industria de los videojuegos ha sido una de las grandes sorpresas en años recientes. La empresa japonesa apoyó su estrategia en franquicias icónicas como Metal Gear Solid, Silent Hill y Castlevania.

Sin embargo, la actualidad de la industria es diferente a la que la empresa vivió hace más de 10 años cuando decidió reducir al mínimo su desarrollo y lanzamiento de videojuegos.

Hoy, la IA se perfila como el avance tecnológico que cambiará el proceso de desarrollo e impactará en otras áreas. La expectativa está puesta en las empresas de renombre y recientemente el presidente de Konami habló sobre ello.

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¿Konami apoyará el desarrollo de sus videojuegos en la IA? Esto es lo que dice su presidente, Hideki Hayakawa

Durante el reciente informe financiero de Konami, su presidente, Hideki Hayakawa, habló sobre el avance tecnológico que representa la IA y si la empresa tiene interés en dar ese paso.

Al respecto, el directivo señaló que la IA representa un avance notorio en términos tecnológicos y rompió barreras de entrada en cuanto a programación, no es suficiente para cubrir el factor creativo que, en el caso de esta industria, parte del talento humano.

En ese sentido, Hideki Hayakawa declaró:

“Aunque el uso de la IA conduzca a mejoras en la eficiencia de la producción, creo que los factores más importantes para producir videojuegos entretenidos e innovadores son las personas y los creadores. Ese tipo de relación no es algo que se pueda reemplazar fácilmente.

Incluso en lo que respecta a innovaciones tecnológicas revolucionarias, Konami ofrece un apoyo sistemático para que los creadores puedan familiarizarse con nuevas tecnologías, evaluar adecuadamente los riesgos que pueden suponer y aplicarlos de forma segura al desarrollo de juegos".

Konami apuesta por sus mejores franquicias y la historia que las llevó a la cima

Actualmente, Konami parece tomar el ejemplo de las compañías más exitosas de Japón: apelar a las franquicias que más gustan a los fans con una estrategia conservadora, pero efectiva.

Muestra de ello son los buenos resultados de Metal Gear Solid, franquicia que por décadas estuvo relacionada con su creador, Hideo Kojima, pero que hoy se mantiene vigente y cobró nuevo impulso gracias al lanzamiento de 2 colecciones y un remake de Snake Eater.

Con Silent Hill, la empresa apostó por ser más experimental y además del muy bien logrado remake de Silent Hill 2, se lanzaron nuevas entregas que llevaron la historia fuera del concepto de la ciudad norteamericana: Silent Hill f y Silent Hill: Townfall.

Castlevania es otra franquicia que ha tenido un buen regreso. En este caso, Konami atinó con el lanzamiento de 3 colecciones y una nueva entrega: Castlevania: Belmont’s Curse.

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