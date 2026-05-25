La espera por GTA VI acabará en unos cuantos meses y, cuando debute, habrá una importante pregunta en el aire: ¿cuál será el siguiente gran proyecto de Rockstar Games? Roger Clark, actor que da vida a Arthur Morgan, cree que debe ser Red Dead Redemption 3.

La franquicia de vaqueros se ha consolidado no sólo como una de las más populares del estudio, sino también como una de las más rentables de toda la industria. Por ello, tiene sentido que Rockstar tenga planes para una nueva entrega, aunque por ahora los mantiene en secreto.

En una entrevista reciente, Clark afirmó que la compañía debe hacer Red Dead Redemption 3 tarde o temprano, y habló de las esperanzas que tiene en volver a trabajar en la saga.

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¿Qué dijo Roger Clark sobre Red Dead Redemption 3?

Arthur Morgan se convirtió en un ícono de los videojuegos por su memorable y dramática historia. Roger Clark sabe muy bien el legado que lleva sobre los hombros, así que está convencido de que el universo de Red Dead Redemption debe expandirse aún más en el futuro.

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Por ahora, los desarrolladores de Rockstar Games están muy ocupados en el desarrollo de GTA VI y, en los próximos años, también lo estarán con la nueva era de GTA Online. Sin embargo, es un hecho que la compañía de Take-Two también destinará tiempo a la creación de otros títulos nuevos.

Durante una reciente entrevista en What’s My Line?, de Fall Damage, Roger Clark confesó que le encantaría volver a interpretar a Arthur Morgan. Cree que Rockstar cometería una auténtica locura si no desarrollara Red Dead Redemption 3 en algún momento.

El actor bromeó con los tiempos de desarrollo y afirmó que la tercera entrega seguramente estará lista para “mañana después del almuerzo”. En el fondo sabe perfectamente que el título tardará en llegar y que el regreso de Morgan no es una certeza, pero eso no lo quita su entusiasmo por lo que podría venir en camino.

Rockstar aún no habla del futuro de Red Dead Redemption

Clark recibe continuamente preguntas sobre el futuro de la franquicia de Rockstar, así que decidió hacer una aclaración importante: no sabe cuándo llegará Red Dead Redemption 3 ni cuáles son los planes de Rockstar para la IP.

El futuro de Red Dead Redemption está garantizado

La franquicia de vaqueros aún está lejos de igualar la popularidad y las ventas de GTA, pero ya se consolidó como una de las IP más rentables de toda la industria. En su reciente informe financiero, Take-Two reveló que Red Dead Redemption 2 ya está en el top 5 de videojuegos más vendidos de la historia.

La secuela alcanzó los 85 millones de copias vendidas a nivel mundial, con lo que superó el récord de un importante juego de Nintendo. La franquicia en su conjunto ha despachado 115 millones de copias, así que su futuro está garantizado gracias a su éxito comercial.

Los fanáticos de la saga deberán ser muy pacientes, pues todo indica que Rockstar no tiene planes inmediatos para Red Dead Redemption 3. La nueva entrega estaría a años de distancia y, de existir, probablemente llegue durante la próxima generación de consolas.

Tendremos que esperar para conocer el futuro de la IP

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