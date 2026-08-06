Han pasado muchos años desde que The Walking Dead dominó la televisión y los videojuegos; sin embargo, la franquicia sigue encontrando nuevas formas de regresar de entre los muertos para hacer honor a su nombre. Ahora, los fans tendrán otra oportunidad para volver al apocalipsis zombie con un título que apuesta por la acción clásica y un combate muy directo.

Trailmark Games y Odaclick Game Studio confirmaron que The Walking Dead: Streets of Survival llegará muy pronto a PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, mediante Steam. Además, las preventas ya están disponibles con varias ediciones y contenido adicional.

Un beat ‘em up inspirado en la guerra contra Negan

A diferencia de otros juegos recientes de la franquicia, The Walking Dead: Streets of Survival apostará por la fórmula de los beat ‘em up de desplazamiento lateral. Aquí, los jugadores podrán controlar a Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne, cada uno con un estilo de combate, habilidades y armas icónicas propias.

Además, la aventura se inspirará en la historia de All Out War, uno de los arcos más populares de la serie de AMC. Esto significa que los jugadores recorrerán escenarios conocidos, como Alexandria, Hilltop y El Santuario, mientras enfrentan enormes hordas de caminantes y los peligrosos Salvadores liderados por Negan.

Los desarrolladores prometen una campaña repleta de momentos cinematográficos y batallas contra jefes muy conocidos por los seguidores de la franquicia, incluidos enemigos como el mencionado Negan, Winslow y Simon.

Mucha acción, desafíos y una edición para los más resistentes

En el juego habrá combates rápidos donde será posible combinar ataques cuerpo a cuerpo con armas de largo alcance. En particular, Rick utilizará su característico revólver; Michonne, su inseparable katana, mientras que Daryl recurrirá a su ballesta para abrirse paso entre los muertos vivientes.

La Edición Estándar incluirá el juego y el paquete de preventa Golden Survival Pack, que añade equipo con acabado dorado.

Por otro lado, la Edición Deluxe agregará aspectos para armas, una apariencia de Rick con uniforme de la Civic Republic Military, el modo infinito The Walker Pit, una dificultad extrema llamada Hell on Earth, además del soundtrack digital y el contenido de preventa.

El título también tendrá varios niveles de dificultad para quienes busquen dominar el sistema de combate o simplemente disfrutar la aventura con un modo más accesible.

Queda por ver si este regreso logra convencer tanto a los veteranos como a quienes pensaban que la fiebre por The Walking Dead había quedado atrás. Con esta entrega, el apocalipsis tiene una última pelea preparada que comenzará el próximo 18 de septiembre.

¿Crees que The Walking Dead aún puede sorprender con nuevos juegos? ¿Le darás una oportunidad a este beat ‘em up? Cuéntanos en los comentarios.

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