En septiembre, los seguidores de Kaiju No. 8 tendrán una razón más para regresar a este universo. Mientras muchos esperan noticias sobre el futuro de la historia principal, la franquicia sorprendió con un proyecto que mostrará una faceta muy distinta de uno de sus personajes más populares.

Lejos de las enormes batallas contra monstruos, esta nueva producción apostará por momentos cotidianos y un tono mucho más relajado y hasta cómico. La propuesta promete una mirada diferente al elenco y ampliar el mundo de la serie desde una perspectiva poco explorada, hasta ahora.

Narumi será el protagonista de una historia diferente

El sitio oficial de Kaiju No. 8 confirmó que la serie de cortos originales Narumi’s Week at Work debutará el 5 de septiembre. La producción estará compuesta por 4 episodios que se estrenarán de forma semanal.

Junto con el anuncio se presentó un nuevo trailer, el cual adelanta que la historia seguirá la rutina laboral de Gen Narumi. Así, en lugar de centrarse en intensos combates contra monstruos, los episodios mostrarán situaciones del día a día y momentos con un tono mucho más ligero de lo acostumbrado.

Aquí puedes ver el avance del anime:

Crunchyroll llevará los cortos a Latinoamérica

La mejor noticia para los fans es que Crunchyroll confirmó que transmitirá Narumi’s Week at Work en simulcast para la mayoría de regiones, incluida la nuestra.

Esto significa que los espectadores que vivan en Latinoamérica podrán seguir los episodios al mismo tiempo que los estrenos en Japón, sin tener que esperar semanas para disfrutar esta producción que pensamos que promete bastante.

Cabe mencionar que la plataforma ya tiene las 2 temporadas de Kaiju No. 8, por lo que los nuevos cortos complementarán el catálogo disponible para quienes siguen su historia.

El universo de Kaiju No. 8 sigue creciendo

El creador de este popular manga es Naoya Matsumoto y lo publicó entre julio de 2020 y julio de 2025, lo que suma 16 volúmenes. Gracias a su enorme popularidad, la adaptación al anime se convirtió en uno de los estrenos más importantes de los años recientes.

La primera temporada se emitió en 2024, la segunda en 2025 y en diciembre pasado se confirmó la producción del esperado Capítulo final (aún sin fecha de estreno), que dará una conclusión a la adaptación animada de la obra.

Mientras ese momento llega, Narumi’s Week at Work servirá para ofrecer una nueva mirada a uno de los personajes favoritos de los fans y mantener viva la emoción alrededor de la franquicia.

¿Verás estos nuevos cortos de Kaiju No. 8? ¿Te gustaría que algún otro personaje tuviera su propia miniserie? Cuéntanos en los comentarios.

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